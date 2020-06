Sejm: Komisja Polityki Społecznej i Rodziny pozytywnie o prezydenckim projekcie ustawy o bonie turystycznym

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny pozytywnie zaopiniowała prezydencki projekt o Polskim Bonie Turystycznym, wraz z poprawkami. Jedna z nich, zgłoszona przez PiS, daje Radzie Ministrów prawo określania w drodze uchwały zasad rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycje samorządom.

W piątek sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrywała przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Komisja przyjęła poprawki o charakterze redakcyjno-legislacyjnym.

Pozytywną rekomendację komisji uzyskały poprawki zgłoszone przez posłankę Teresę Wargocką (PiS).

Zgodnie z nimi, obligacje emitowane przez PFR i BGK na potrzeby działań w ramach walki z epidemią koronawirusa będą objęte gwarancjami Skarbu Państwa, wynikającymi z treści ustawy, a nie z ustawy o gwarancjach i poręczeniach. Posłanka tłumaczyła, że w ten sposób Rada Ministrów nie będzie musiała zgadzać się każdorazowo na gwarancje Skarbu Państwa dla obligacji PFR i BGK.

Kolejna zgłoszona przez posłankę poprawka, i przyjęta przez komisję, daje Radzie Ministrów prawo określania w drodze uchwały zasad rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycje samorządom, co ma pozwolić uruchomić wsparcie samorządów w procesach inwestycyjnych.

Posłanka tłumaczyła, że poprawka ta daje podstawę prawną i kompetencje Radzie Ministrów, by w drodze uchwały miała możliwość określenia zasad, rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycje, zakres, sposób i termin przedstawienia informacji o wykorzystaniu wsparcia. Jak mówiła, jest to zapis, który pozwoli uruchomić środki finansowe na wsparcie samorządów w ich procesach inwestycyjnych. "Jest potrzeba pilna, żeby takie kompetencje Rada Ministrów otrzymała, by ratować polską gospodarkę" - mówiła.

Zastępca dyrektora Departamentu Planowania Przestrzennego w resorcie rozwoju Dominik Wasiluk tłumaczy, że sposób rozdziału środków do samorządów na podstawie tego przepisu zostanie określony - zgodnie z przedłożoną poprawką - w uchwale Rady Ministrów. "Środki te będą - należy się spodziewać - przekazywane bezpośrednio na wydzielony rachunek do poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, mogą to być gminy, mogą to być powiaty" - powiedział.

W trakcie omawiania tych poprawek, Biuro Legislacyjne Sejmu wskazywało na wątpliwości konstytucyjne z powodu ominięcia zasady trzech czytań.

Opozycja podkreślała z kolei, że poprawki wykraczają istotnie poza zakres prac i zakres tej ustawy.

Posłana Wargocka przyznała, że złożone poprawki nie mają związku z ustawą o bonie turystycznym. "Natomiast my pracujemy w trybie ustawy covidowej" i jak tłumaczyła, wymagają one przyjęcia dla usprawnienia całego procesu obsługiwania przez PFR i BGK kwestii związanych z COVID-em.

Podobnie wypowiadał się wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy, który tłumaczył, że "żyjemy w czasach, które wymagają nadzwyczajnych działań, nadzwyczajnego podejścia do tematu". "I oczywiście doceniamy wątpliwości co do meritum zarówno działań komisji, czy wątpliwości dotyczące konstytucyjności. Natomiast chyba podstawowym naszym zamiarem jest to, że jeżeli są merytorycznie dobre działania ze strony rządu, to jednak skłaniałbym się do tego, żeby te rozwiązania przyjmować" - mówił.

Komisja negatywnie zaopiniowała poprawki zgłoszone przez opozycję. Przepadła poprawka Lewicy rozszerzająca grono osób uprawnionych do otrzymania polskiego bonu turystycznego o emerytów i rencistów.

Wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy tłumaczył, że "sytuacja by bardzo skomplikowała procedowanie całej ustawy, dlatego opinia resortu rozwoju jest negatywna". "Uznaliśmy, po konsultacjach z Ministerstwem Finansów, że kwota 3,5 mld zł jest kwotą, którą budżet państwa jest w stanie znieść. Ten projekt, który jest teraz zgłoszony, jest to realny projekt, który za kilka, kilkanaście dni wejdzie w życie" - powiedział.

Obecny na komisji wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha nie wykluczył w przyszłości inicjatywy zmiany ustawy i rozszerzenia kręgu beneficjentów.

W piątek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Zgodnie z projektem, 500-złotowy bon turystyczny otrzymają beneficjenci programu 500+ i dodatków opiekuńczych; będą mogli nim płacić np. za hotele.

Komisja odbyła też pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o instrumencie wsparcia finansowego dla gospodarstw domowych w zakresie realizacji planów wypoczynkowych w latach 2020-2022 w związku z pandemią COVID-19. Uzasadniał poseł Koalicji Obywatelskiej Ireneusz Raś. Jak mówił, projekt instrumentu wsparcia gospodarstw domowych na lata 2020-22 jest "nie tylko elementem pomocowym, (...) ale również jest narzędziem progospodarczym" oraz szansą na restart gospodarki turystycznej w Polsce, która "sygnalizuje sytuację dramatyczną", co jesienią - zdaniem posła - może skutkować dużą liczbą bankructw wśród biur podróży i przedsiębiorstw turystycznych. Poseł KO zapowiedział, że projekt jest zaplanowany na 3 lata budżetowe, dotyczy "wszystkich obywateli polskich" i opiewa na 18 mld zł.