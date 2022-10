Sejm: komisja pozytywnie o budżecie państwa w zakresie ochrony środowiska

Sejmowa komisja ochrony środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu państwa zakresie ochrony środowiska. Dochody budżetu zaplanowano w tej części na 178,7 mln zł, a wydatki na 534,1 mln zł .

We wtorek Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrywała rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2023 w częściach "Środowisko", "Budżety wojewodów" i "Rezerwy celowe", obejmujących ochronę przyrody, geologię, gospodarkę zasobami naturalnymi, leśnictwo, ochronę lasów i gruntów leśnych, łowiectwo, edukację ekologiczną. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej w tym zakresie i przekazała go sejmowej komisji Finansów Publicznych.

"Dochody budżetu w tej części zostały zaplonowane na 178,7 mln zł. Głównym źródłem dochodów, tak i w latach poprzednich, są wpływy z tytułu opłat za użytkowanie górnicze i z tytułu udostępniania informacji geologicznej na łączną kwotę 170,6 mln zł. Pozostałe dochody to sprzedaż składników mienia, wynajmy (...)" - poinformował wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka, referujący podczas posiedzenia komisji część "Środowisko" projektu ustawy budżetowej.

Dodał, że "wydatki budżetu na 2023 r. zostały zaplanowane w wysokości 534,1 mln zł w tym 19,7 mln zł stanowią środki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej".

Siarka wskazał, że podstawową grupą wydatków tej części budżetu są tzw. wydatki bieżące na łączną kwotę 328,7 mln zł oraz dotacje celowe, które zostaną rozdysponowane dla Państwowego Instytutu Geologicznego i dla 23 parków narodowych oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

"Wydatki na wynagrodzenia zaplanowane w części +Środowisko+ to są środki w wysokości 211,3 mln zł" - zapowiedział Edward Siarka. Dodał, że zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 7,8 proc.

Wiceminister zwrócił uwagę, że zmniejszą się wydatki z funduszy europejskich.

"One w przyszłym roku będą w stosunku do roku 2022 mniejsze, to kwota 12,5 mln zł, czyli około 50 proc. tej kwoty na rok 2022" - poinformował Siarka. Wyjaśnił, że to zmniejszenie wynika z tego, że kończy się wydatkowanie środków z perspektywy finansowej 2014-2020.

Wiceminister wskazał, że plan finansowy parków narodowych jak i państwowych osób prawnych, dotyczący zadań bieżących oraz inwestycji ma wynieść 354,2 mln zł, natomiast koszty zaplanowano w kwocie 375,5 mln zł.

"Wynagrodzenia w 23 parkach na rok 2023 w stosunku do 2022 r. wzrosną o 10,5 proc." - stwierdził Edward Siarka.

Posłanka PiS Anna Paluch koreferująca projekt budżetu w części +Środowisko+ zaznaczyła, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze, na dofinasowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, otrzymają 395,5 mln zł. "To jest kwota o 22 proc. wyższa niż przewidziana w roku bieżącym" - zwróciła uwagę Anna Paluch.

Poinformowała, że rezerwy celowe na zwrot funduszy gminom w związku z utraconymi podatkami wyniosą w 2023 r. 14 mln zł.

"W roku bieżącym ta kwota wyniosła 560 mln zł, ale wchodzą tam kwestie zwrotu podatków utraconych przez gminy +za wiatraki+. Trudno porównywać z roku na rok te pozycje" - zaznaczyła Anna Paluch.

W zakresie "Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska dochody zostały zaplanowane w wysokości 5,442 mln zł, co stanowi blisko 120 proc. dochodów roku bieżącego. Głównym źródłem dochodu w tym dziale będą wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych planowane przez wojewodów na poziomie 3,952 mln zł. Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 213,683 mln zł, co stanowi 108,1 proc. środków zaplanowanych w ustawie na 2022 r" - poinformowała zastępca dyrektora departamentu finasowania sfery gospodarczej Ministerstwa Finansów Elżbieta Milewska.

Milewska dodała, że w dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zaplanowano środki na działania administracji rządowej w kwocie 5,373 mln zł. "Dla samorządów województw na gospodarkę odpadami: 700 tys. zł, ochronę powietrza i klimatu 1,23 mln zł, zmniejszenie wibracji i hałasu 503 tys. zł oraz 3,661 mln zł na pozostała działania samorządów wynikające z przepisów o ochronie środowiska' - wymieniła.

