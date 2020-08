Sejm: Komisja pozytywnie o kandydaturze Jacka Oko na nowego szefa UKE

Sejmowa komisja cyfryzacji zarekomendowała izbie powołanie Jacka Oko na prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zainteresowany przekazał, że jest za tym, aby jeszcze w tym roku została uruchomiona aukcja na pasmo 5G.

W czwartek komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek premiera o powołaniu Jacka Oko na stanowisko prezesa UKE.

"Sądzę, ze trzeba wykonać jak najwięcej, jak najszybciej prace, by tę aukcję (na pasmo 5G - PAP) uruchomić maksymalnie szybko. Ten rok sądzę, że do uruchomienia aukcji, to jest taki dobry cel. Czy realny? To będę mógł to powiedzieć po obejrzeniu stanu prac" - powiedział kandydat na nowego szefa UKE podczas posiedzenia komisji.

20 maja w wyniku wejścia w życie przepisów tzw. trzeciej tarczy antykryzysowej, ówczesny prezes UKE Marcin Cichy wszczął postępowanie w sprawie unieważnienia aukcji na rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz ogłoszonej 6 marca 2020 r. Minister cyfryzacji Marek Zagórski powiedział w maju PAP, że liczy, iż nowe postępowanie selekcyjne dot. rezerwacji częstotliwości z pasma 3,6 GHz pod 5G zostanie ogłoszone do końca wakacji.

Pod koniec czerwca p.o. prezesa UKE Krzysztof Dyl, pytany przez PAP o to, czy jest to realny termin, odpowiedział, że po unieważnieniu aukcji wymagane jest przygotowanie nowej dokumentacji i przeprowadzenie postępowania konsultacyjnego.

"Musimy powtórzyć analizę sytuacji na rynku, bo wiele się zmieniło od momentu, kiedy przystępowano do projektowania unieważnionej aukcji, także dlatego, że część operatorów już dziś ogłasza inwestycje, które de facto konsumują wymagania pokryciowe; powtórzenie ich jeden do jednego byłoby zupełnie niecelowe. Konieczne jest też uwzględnienie przewidzianych w ustawie wymogów cyberbezpieczeństwa" - wskazał Dyl.