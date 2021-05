Sejm: Komisja proponuje poprawki do proj. o Społecznych Agencjach Najmu

Komisja infrastruktury poparła w czwartek część poprawek zgłoszonych w trakcie drugiego czytania projektu dot. Społecznych Agencji Najmu. Akceptację komisji uzyskała m.in. propozycja, by Agencje mogły świadczyć usługi społeczne.

Chodzi o rządowy projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i innych ustaw, który zakłada m.in. wprowadzenie do porządku prawnego społecznych agencji najmu (SAN), czyli modelu pośrednictwa pomiędzy właścicielami mieszkań a osobami fizycznymi, których dochody lub sytuacja życiowa nie pozwalają na wynajem mieszkania na zasadach komercyjnych.

Podczas drugiego czytania w Sejmie zgłoszono do niego poprawki, które rozpatrzyła w czwartek Komisja Infrastruktury.

Akceptację Komisji uzyskała poprawka złożona przez posłankę Ruchu 2050 Hannę Gill-Piątek, by SAN-y mogły świadczyć usługi społeczne, np. pracować z lokatorami niepełnosprawnymi lub wychodzącymi z pieczy zastępczej.

Komisja zaakceptowała też poprawkę PiS, która dubluje przepisy dotyczące przekazania środków z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa do Funduszu Dopłat dołożone w drugim czytaniu w ustawie o ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Chodzi o to, że senaccy legislatorzy ocenili, iż zostały one dodane na zbyt późnym etapie procesu legislacyjnego, co może być niekonstytucyjne. Dlatego Senat zarekomendował usunięcie ich z ustawy o Funduszu Deweloperskim. "Poprawka ma charakter +bezpiecznika+" - wyjaśniała posłanka Anna Paluch, tłumacząc, że jeśli Sejm odrzuci propozycję Senatu, by wykreślić te przepisy z ustawy o Funduszu Deweloperskim, to poprawka zostanie wycofana.

Według założeń projektu, model SAN pozwoli gminom zwiększyć ofertę mieszkaniową na swoim terenie bez konieczności ponoszenia przez nie wydatków na budowę mieszkań. Nawiązanie przez samorząd współpracy z SAN ma bowiem umożliwić wykorzystanie w tym celu istniejących już lokali, pozyskanych np. z komercyjnego rynku najmu.

Jak napisano w uzasadnieniu, projektowana ustawa określa w szczególności podmioty uprawnione do prowadzenia działalności SAN oraz zasady działania Agencji, które będą specjalizować się w pozyskiwaniu mieszkań na rynku, głównie od osób fizycznych. Oferując długoletnią dzierżawę z gwarancją czynszu, będą mogły wynegocjować obniżenie stawki czynszu. Zdaniem autorów, jak wskazują doświadczenia zagraniczne, obniżka może wynieść nawet ok. 20 proc. Dodatkową zachętą dla właścicieli do wydzierżawiania lokali od SAN są zaproponowane w projekcie zwolnienia podatkowe, w tym zwolnienie z podatku VAT.

Dzierżawione mieszkania będą mogły być wynajęte przez SAN osobom, których dochody lub sytuacja życiowa nie pozwalają na wynajem mieszkania na zasadach komercyjnych. Wiąże to SAN-y z realizacją polityki mieszkaniowej, szczególnie w skali lokalnej, stąd zawarte w projekcie ścisłe powiązanie działalności SAN z celami mieszkaniowymi samorządów gminnych oraz umożliwienie najemcom spełniającym ustawowe kryteria dochodowe ubiegania się o dopłaty do czynszu.

Na zasadach ogólnych SAN-y będą mogły rozszerzyć swoją działalność o usługi socjalne kierowane do najemców potrzebujących wsparcia w trudnej sytuacji życiowej lub stabilności niezbędnej do rozpoczęcia samodzielnego, dorosłego życia (usamodzielnianie wychowanków pieczy zastępczej, młode rodziny).

