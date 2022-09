Sejm: Komisja przeciwko poprawkom usuwającym ograniczenie stosowania ponagleń

Sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała poprawki usuwające ograniczenie stosowania ponagleń i zapobiegające wprowadzeniu jednoinstancyjności niektórych postępowań administracyjnych. Przyjęto natomiast poprawkę usuwająca obligatoryjność składania oświadczeń przez odbiorców ciepła.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

W czwartek sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji rozpatrywała poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

W trakcie drugiego czytania zgłoszono 29 poprawek. Podczas głosowania przepadły poprawki KO i Lewicy dotyczące skreślenia przepisów ws. ograniczenia możliwości składania ponagleń zanim upłynął termin przewidziany na rozpatrzenie sprawy. Odrzucono też poprawkę KO dotyczącą rezygnacji z dwuinstancyjności postępowania w niektórych kategoriach spraw.

"Stoimy po stronie obywatela, który ma prawo się odwoływać, prosimy, aby nie zmieniać przepisów" - podkreślił poseł KO Michał Jaros

Strona rządowa tłumaczyła, że uproszczenie postępowań administracyjnych i wprowadzenie jednoinstancyjności tam, gdzie to możliwe, to jeden z kamieni milowych wyznaczonych przez Komisję Europejską jako warunki wypłaty środków Z KPO.

"Obywatele nie będą pozbawieni odwołań. Ta ścieżka się skróci. Będą mogli występować wprost do sądu" argumentowała strona rządowa.

Wiceminister rozwoju i technologii Kamila Król zapewniała podczas wcześniejszych prac nad projektem ustawy, że jednoinstancyjność jest wprowadzana "ostrożnie" i dotyczy "tylko" ośmiu postępowań, w których odwołań było mało lub nie występowały w ogóle.

Zastępca dyrektora departamentu prawnego Ministerstwa Rozwoju i Technologii Aneta Mijal przedłożyła też komisji poprawkę, która rozszerzałaby kompetencje Prezesa Rady Ministrów dotyczące wydawania wiążących poleceń w sytuacjach kryzysowych i kompetencje poszczególnych ministrów w zakresie ich działania.

Zdaniem Biura Legislacyjnego byłoby to rozszerzenie kompetencji organów administracji, w tym przypadku Prezesa Rady Ministrów, i trudno raczej mówić o uproszczeniu procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Jest to pewne ułatwienie dla organów. Dodano, że byłoby to też naruszenie trybu ustawodawczego, ponieważ poprawkę zgłoszona poza przewidzianą procedurą legislacyjną. Komisja odrzuciła poprawkę.

Przyjęto poprawkę PiS wprowadzającą podstawę prawną dla przedsiębiorców działających przy wschodniej granicy Polski na obszarze objętym czasowym zakazem przebywania, umożliwiającą im pozyskanie wsparcia.

W ramach poprawek rządowych zaproponowano powierzenie Agencji Rezerw Strategicznych zadań związanych z pomocą Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Biuro Legislacyjne miało wątpliwości, czy ma to związek z deregulacją oraz czy mieści się w zakresie przedłożenia, ponieważ poprawka została złożona na etapie drugiego czytania. Poprawka jednak została przez posłów przyjęta.

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji przyjęła też poprawkę zgłoszoną przez przedstawiciela Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dotyczącą ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z trudną sytuacją na rynku paliw.

"Jest doprecyzowaniem przepisów, ponieważ na etapie senackim zmieniono pewne aspekty dotyczące filozofii tej ustawy. Stosowanie ciepła z rekompensatą, czyli tańszego, na cele mieszkaniowe w spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych w związku z poprawkami, które zostały wdrożone na etapie senackim i przyjęte przez Komisję Energii i Skarbu Państwa miało być automatyczne i obejmować wszystkich odbiorców ciepła na potrzeby mieszkaniowe od 1 października, niezależnie od faktu złożenia oświadczenia przez podmiot uprawniony, którym jest zarządca wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej" - tłumaczył przedstawiciel ministerstwa klimatu i środowiska, zaznaczając, że pozostało odniesienie do sankcji karnej w przypadku gdyby przedstawiciel wspólnoty nie złożył takiego oświadczenia. "To wtedy nie można wobec odbiorców ciepła na cele mieszkaniowe stosować tego ciepła z rekompensatą, dopiero od momentu złożenia tego oświadczenia od następnego miesiąca" - stwierdził przedstawiciel ministerstwa.

Wskazał, że "wydaje się zasadne żeby usunąć tą rozbieżność. Usunąć obowiązek obligatoryjnego składania przez wszystkich odbiorców oświadczeń, co zmniejsza obciążenia dla wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, dla sprzedawców ciepła i po trzecie dla wytwórców, którym ci dystrybutorzy przekazują te oświadczenia, żeby określić, jaki strumień ciepła sprzedawany jest na cele mieszkaniowe".

Biuro Legislacji wyraziło wątpliwości, czy poprawka wiąże się wprost z deregulacją.

W uzasadnieniu projektu ustawy deregulacyjnej podano, że głównym zamierzeniem projektodawcy jest zmniejszenie obciążeń regulacyjnych niekorzystnych z punktu widzenia funkcjonowania obywateli i prowadzenia działalności gospodarczej. "Swoista inflacja prawa negatywnie wpływa na konkurencyjność polskiej gospodarki, a także na stosunek obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa" - podkreślono.

Projektowana ustawa zakłada przyspieszenie wydawania decyzji i usprawnienie postępowań, co ma nastąpić m.in. przez upowszechnienie postępowania uproszczonego, milczącego trybu załatwienia sprawy, elektronizację, a także zniesienie dwuinstancyjności w postępowaniach, których charakter na to pozwala. Upowszechnienie stosowania prostych formularzy urzędowych, składania wniosków on-line i ograniczenia liczby składanych wniosków.

Projekt wprowadza postępowanie uproszczone oraz milczący sposób załatwienia sprawy w postępowaniach prostych, w których zazwyczaj występuje jedna strona postępowania, postępowanie dowodowe ma nieskomplikowane charakter, a decyzje zapadają często głównie w oparciu o dokumenty dołączone przez stronę do wniosku lub na podstawie informacji z publicznych rejestrów - wyjaśniono.

W projekcie proponuje się odejście od zasady dwuinstancyjności w niewielkiej liczbie postępowań, mając na względzie potrzebę ochrony praw strony. Jednocześnie proponuje się wprowadzenie ogólnego wyjątku od zasady dwuinstancyjności przez wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą od decyzji wydanej w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, nie będzie przysługiwało odwołanie (decyzja będzie ostateczna). "Dzięki takiemu rozwiązaniu strona już z chwilą doręczenia jej takiej decyzji będzie dysponowała decyzją ostateczną" - zaznaczono w uzasadnieniu.

Zaproponowano także wydłużenie terminu realizacji obowiązków przedsiębiorców i osób fizycznych wobec administracji w niektórych przypadkach procedur administracyjnych. Zwrócono uwagę, że celem nowelizacji jest również doprowadzenie do większego ujednolicenia i zunifikowania baz danych oraz zapewnienie szerszego wglądu do dokumentów, które w postaci elektronicznej mogą być dostępne poza zwykłymi godzinami pracy urzędów. Projekt wprowadza różne elementy elektronizacji procedur.

Zobacz naszą najnowszą rozmowę z ministrem Weberem. Duże zmiany na autostradach!

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl