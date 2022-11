Sejm: komisja rozpatruje projekt dot. zamrożenia cen gazu w 2023

Sejmowa Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych rozpatruje w środę projekt ustawy, której celem jest zamrożenie cen gazu m.in. dla odbiorców indywidualnych w 2023 na poziomie z 2022 r. Koalicja Obywatelska chce m.in., aby ustawa objęła sektor MŚP.

W środę po południu sejmowa Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych rozpoczęła prace nad rządowym pilnym projektem ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska podkreśliła, że procedowany projekt, to ostatnia część tarczy energetycznej, która powstała w odpowiedzi na wojnę na Ukrainie wywołanej agresją Rosji.

Zgodnie z nowymi przepisami zamrożenie cen gazu dotyczyć będzie odbiorców indywidualnych, odbiorców wrażliwych jak szkoły, szpitale itp, instytucji użyteczności publicznej - wymieniała przedstawicielka MKiŚ.

Maksymalna cena gazu jak i system rekompensat dla firm sprzedających gaz będzie obowiązywał od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Sprzedawcy gazu będą mieli obowiązek stosowania w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi ceny maksymalnej w wysokości 200,17 zł za MWh.

Łukaszewska-Trzeciakowska zwróciła uwagę, że nowe przepisy przewidują "dodatek gazowy", refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują piec gazowy wpisany bądź zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Zwrot VAT będzie jednak uzależniony od zamożności gospodarstwa. Przysługiwać on będzie dla gospodarstwa jednoosobowego, gdzie przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego to jest 1500 zł na osobę. Zwrot VAT mają rozliczać samorządy.

Przedstawicielka MKiŚ dodała, że projekt wprowadza też mechanizm ograniczenia przychodów spółek energetycznych wydobywających gaz poprzez przekazanie określonych zysków na finansowanie rekompensat dla odbiorców indywidualnych. Podobny mechanizm został wprowadzony w tzw. ustawie prądowej.

Posłowie opozycji podkreślili, że nowe przepisy nie obejmują małych i średnich przedsiębiorców. Sławomir Neumann (KO) zapowiedział, że jego klub złoży w tej sprawie poprawkę. Włączenia sektora MŚP do ustawy domaga się też Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Posłowie KO zapowiedzieli ponadto, że złożą poprawkę, która obejmie ustawą, czyli maksymalnymi cenami gazu także baseny. Zwracali uwagę, że przy obecnych cenach gazu wykorzystywanego do podgrzewania wody, ich przyszłość stoi pod znakiem zapytania.

O wprowadzenie zmian do projektu postulowali też przedstawiciele Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich. Chcą oni, aby z maksymalnych cen gazu oprócz instytucji zajmujących się kultura fizyczną skorzystały też spółki transportu zbiorowego, zajmujące się polityką prorodzinną, czy schroniska dla zwierząt. Związek Powiatów Polskich chce ponadto, aby cena maksymalna w wysokości 200,17 zł za MWh zawierała VAT i akcyzę.

