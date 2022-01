Sejm: Komisja Ustawodawcza nie wydała opinii o trzech projektach ustaw

Sejmowa Komisja Ustawodawcza nie wydała we wtorek opinii o projekcie Konfederacji dot. obniżenia danin od paliw, Lewicy dot. utworzenia Agencji Cyberbezpieczeństwa ani Koalicji Polskiej, który dotyczył ustawy o VAT; dwa pierwsze wstrzymali wnioskodawcy, a trzeci w ogóle nie został zaprezentowany.

Komisja Ustawodawcza miała zaopiniować dla Marszałek Sejmu we wtorek trzy projekty ustaw.

Pierwszy to poselski projekt ustawy o Agencji Cyberbezpieczeństwa, który przedstawiał Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Jak mówił Gawkowski, "priorytetem tej ustawy jest skuteczne realizowanie obowiązku państwa chronienia każdego obywatela i każdej instytucji, która w Polsce funkcjonuje, korzystając z zasobów szeroko rozumianego obszaru cyfryzacji". Według projektu, nadzór nad Agencją sprawowałby premier i byłaby ona głównym organem dla ochrony przestrzeni cybernetycznej w Polsce, łącząc m.in. odpowiednie kompetencje Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji oraz ośrodków CERT.

Gawkowski poprosił jednak o przerwę w opiniowaniu projektu w związku z uwagami Biura Analiz Sejmowych, które zostaną w niej uwzględnione.

Drugim przedstawianym projektem był projekt ustawy - Tanie paliwo autorstwa Konfederacji. Jak mówił przedstawiciel wnioskodawców Artur Dziambor, projekt idzie po linii decyzji podjętych na ostatnim posiedzeniu Sejmu, gdy obniżono daniny. Poseł Konfederacji wskazał, że projekt przewiduje cztery kroki. Po pierwsze - referował - "obniżkę akcyzy o w okolice 10 proc." - po drugie, "obniżkę opłaty paliwowej z 2,9 na 1,7, to jest to, co zostało wcześniej podwyższone, my chcemy wrócić do tego co było wcześniej", po trzecie - "likwidację opłaty emisyjnej, która wcześniej została wprowadzona jeszcze przez poprzednie rządy" i wreszcie "obniżkę VAT do 15 proc.".

Dziambor tłumaczył, że Sejm przegłosował już obniżkę VAT do 8 proc., przy czym - jak zaznaczył, jest to niezgodne z dyrektywą vatowską.

"My również otrzymaliśmy informację z BAS, że jest to niezgodne z unijną ustawą o VAT. Jeżeliby się udało naszemu rządowi rzeczywiście wynegocjować w UE tymczasowe chociaż obniżenie VAT, to złożymy w dalszej procedurze autopoprawkę obniżającą VAT do tego poziomu, ale nie na sześć miesięcy, a na stałe" - powiedział.

W związku z negatywną opinią BAS również procedowanie tego projektu zostało wstrzymane, a Komisja nie wydała na jego temat opinii.

Z kolei w wypadku trzeciego projektu: poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług na posiedzenie nie zgłosił się przedstawiciel wnioskodawców Stefan Krajewski z Koalicji Polskiej, w związku z czym Komisja nie zajęła się tą propozycją.

