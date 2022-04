Sejm: komisja za nowelizacją ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

Sejmowa komisja rolnictwa poparła we wtorek wraz z poprawkami projekt nowelizacji ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, która m.in. umożliwi dokonywanie uboju w gospodarstwach na własny użytek bydła do 12. miesiąca życia .

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi poparła we wtorek rządowy projekt nowelizacji ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej i zaproponowała do niego poprawki. Większość z nich miała charakter legislacyjno-redakcyjny i doprecyzowujący. Wśród przyjętych poprawek były też merytoryczne m.in. o przepisach przejściowych oraz zabezpieczeniu przed fałszerstwem dyplomu specjalisty weterynarii i zaświadczenia o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Obecny na posiedzeniu komisji wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Lech Kołakowski podkreślił, że projekt dostosowuje m.in. przepisy dotyczące zadań Inspekcji Weterynaryjnej do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Dotyczy to kontroli urzędowych czynności, które są przeprowadzane w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego.

Wskazał, że określone zostały w nim zadania i kompetencje instytucji w związku z unijnymi przepisami w obszarze ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, a także żywności znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym.

Dodał, że ta nowelizacja umożliwi dokonywanie w Polsce uboju w gospodarstwie bydła do 12. miesiąca życia, w ramach produkcji mięsa na użytek własny. "Rozwiązanie to jest realizacją postulatów zgłaszanych przez rolników" - zaznaczył.

Przypomniał, że stworzona zostanie elektroniczna książka leczenia zwierząt, która zapewni dostępność - dla kontroli urzędowych - pełnej informacji dotyczącej stosowania produktów leczniczych u zwierząt, z których lub od których pozyskuje się żywność.

Projektowana ustawa ureguluje także kwestię dotyczącą przywozu niezharmonizowanych produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich. Minister rolnictwa będzie mógł określić w rozporządzeniu weterynaryjne wymagania przywozowe dla produktów pochodzenia zwierzęcego, jeżeli nie zostały one ustanowione w przepisach UE.

