Sejm: Komisja za podniesieniem małżeństwom limitu przychodu z najmu, powyżej którego płaci się wyższą stawkę ryczałtu

W czwartek Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawki do nowelizacji ustawy o VAT dotyczące m.in. podatku PIT oraz ryczałtu od najmu. Zgodnie z poprawką, małżeństwa będą korzystać z podwyższonego limitu przychodów z najmu, powyżej którego płaci się podwyższoną stawkę.

W czwartek Komisja Finansów Publicznych omawiała projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Podczas prac komisji do ustawy zgłoszono poprawki, dotyczące m.in. podatku zryczałtowanego oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jedna z poprawek, która została zgłoszona przez wiceprzewodniczącą KFP Ewę Szymańską (Klub Poselski Prawa i Sprawiedliwości) dotyczy podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych, a konkretnie opodatkowania przychodów z najmu. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, osoby uzyskujące przychody z najmu płacą podatek o stawce 8,5 proc. od przychodów nieprzekraczających 100 tys. zł, a powyżej tego limitu - stawka rośnie do 12,5 proc.

"Obecnie w sytuacji, kiedy przychody z najmu uzyskują małżonkowie, to limit 100 tys. zł obejmuje ich oboje. Zmiana zmierza do tego, aby zrównać sytuację małżeństw z innymi podatnikami. Chodzi o to, aby każdy z małżonków miał własny limit 100 tys. zł" - powiedział podczas obrad komisji dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów Jarosław Szatański.

Wśród poprawek, zgłoszonych przez posłankę Ewę Szymańską, znalazły się także zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. Chodzi o poszerzenie kręgu osób, które mogą korzystać z ulgi rehabilitacyjnej, o dziadków. Obecnie bowiem wśród osób z najbliższej rodziny, które opiekują się osobą niepełnoprawną i jednocześnie mogą skorzystać z ulgi, nie ma dziadków.

Inna zmiana dotyczy limitu łącznych dochodów rodziców dziecka niepełnosprawnego, poniżej którego mogą oni korzystać z ulgi na dziecko. Obecnie rodzice jednego dziecka nie mogą korzystać ulgi na dziecko w sytuacji, jeśli ich łączne dochody przekraczają 112 tys. zł.

"Chcemy, aby rodzice dziecka niepełnosprawnego mogli korzystać z ulgi na dziecko bez limitu" - powiedział w trakcie obrad komisji Jarosław Szatański.

W trakcie prac komisji zostały zgłoszone także zmiany w zakresie podatku od zysków kapitałowych. Chodzi m.in. kwestię rozliczenia dochodów z inwestycji w jednostki funduszy.

"Obecnie od dochodów z funduszy inwestycyjnych jest pobierany podatek zryczałtowany, w efekcie nie można kompensować dochodów z tego źródła ze stratami np. z akcji. Poprawka zmierza do tego, aby dochody z funduszy mogły być kompensowane ze stratami z dochodami z innych dochodów kapitałowych" - powiedział dyrektor Jarosław Szatański.

Zmianie ulegną także zasady rozliczenia dochodów z obligacji, które zostały zakupione na rynku wtórnym.

"Chodzi o sytuację, w której ktoś kupuje obligacje na rynku wtórnym. W takiej sytuacji w cenie takiej obligacji jest część należnych odsetek. Przykładowo - cena zakupu obligacji o wartości nominalnej 100 jednostek wynosi 105 jednostek, bo te pięć jednostek stanowią należne odsetki. Kiedy jednak taki nabywca dostaje odsetki, na przykład w wysokości 10 jednostek, to podatek płaci od całej kwoty 10 jednostek, a więc od kwoty większej niż wynosi jego realny zysk. To jest niesprawiedliwość systemu, który chcemy naprawić" - powiedział dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich w MF.

Inna z poprawek zgłoszonych w czasie obrad komisji dotyczy umożliwienia składania zeznań podatkowych za pośrednictwem usługi Twój e-PIT osób prowadzących działalność gospodarczą.

Komisja Finansów Publicznych zaakceptowała te poprawki.

