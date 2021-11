Sejm: Komisja za poprawkami do projektu nowelizacji ustawy o zwalczaniu COVID-19

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poparła w środę poprawki do ustawy o zwalczaniu COVID-19 związane m.in. z przejęciem zadań z zakresu melioracji od ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przez organy właściwe ws. gospodarki wodnej.

Zmiana ma na celu zapewnienie stworzenia spójnego systemu melioracji wodnych.

"Doprecyzowanie zapisów ustawy o działach administracji rządowej przez wykreślenie melioracji z działu rozwój wsi i przypisaniu do działu gospodarka wodna w rzeczywistości nie przynosiło żadnych zadań. Ponieważ wszystkie zadania związane z melioracjami już wcześniej zostały przeniesione ustawą Prawo wodne, gdzie również z części budżetowej, za która odpowiada ministerstwo rolnictwa, zostały przesunięte niezbędne środki związane z tymi zadaniami" - powiedziała w środę sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka.

Jak dodała, "w naszej gestii jako ministerstwa rolnictwa zostały tylko środki, o które wnioskujemy co roku w ramach rezerwy celowej. Jest to 40 mln zł, które stanowią wsparcie dla rolników zrzeszonych w spółkach wodnych, one są przeznaczane na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych znajdujących się na ich gruntach rolnych. Dlatego nie jest możliwe przekazanie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Ministerstwa Infrastruktury więcej środków na realizacji zadań w obszarze gospodarki wodnej".

Gembicka zaznaczyła, że "jeśli chodzi o środki na spółki wodne, one zrzeszają rolników, te środki na utrzymanie melioracji wodnej powinny zostać w gestii ministerstwa rolnictwa".

Nad poprawką głosowało 12 posłów - ośmiu z nich było za przyjęciem poprawki, a czterech wstrzymało się od głosu. Nikt nie zagłosował przeciw.

Poprawka projektu nowelizacji ustawy o zwalczaniu COVID-19 uchyla też punkty dotyczące dotacji z budżetu państwa na finansowanie niektórych zadań przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.

"Zostały uchylone punkty 2 i 4 dotyczące dotacji z budżetu państwa, która nie mogła się odbyć w ten sposób procedowania. Musi się to odbyć z funduszu covidowego" - przekazał w środę p.o. prezesa PAŻP Janusz Janiszewski.

Wskazał też, że w zmienionej formie ustawy powinien zostać artykuł dotyczący obowiązku informowania Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o zamiarze wykonania lotu bezzałogowych statków powietrznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

"Informacje o wykonywanych operacjach bezzałogowych statków powietrznych przekładają się na zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego, co w dzisiejszych czasach wydaje się dość ważne" - podkreślił Janiszewski.

Nad poprawką głosowało 11 posłów - siedmiu było za jej przyjęciem, przeciw jedna osoba. Trzech posłów wstrzymały się od głosu.

