Sejm: Komisja za poprawkami Senatu do noweli ws. Bazy Danych Odpadowych

Sejmowa komisja środowiska poparła wszystkie siedem poprawek jakie do noweli ustawy dot. Bazy Danych Odpadowych (BDO) zaproponował Senat. Ustawa wydłuża do 30 czerwca możliwość prowadzenia ewidencji odpadowej w formie papierowej.

O losie poprawek wyższej izby parlamentu, Sejm zdecyduje w bloku głosowań.

Zmiany jakie zaproponował Senat doprecyzowują ustawę wprowadzając m.in. obligo dla przedsiębiorców prowadzenia ewidencji odpadów w formie papierowej bądź elektronicznej prowadzonej poza BDO w przypadku awarii Bazy. Nowelizacja bowiem wprowadzała jedynie taką możliwość (fakultatywność). Kolejne poprawki wydłużają terminy sprawozdawczości prowadzonej przez przedsiębiorców, gminy, marszałków województw oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Nowelizacja ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach była inicjatywą poselską. Główną zmianą jest to, że wydłuża ona do 30 czerwca br. możliwość prowadzenia ewidencji odpadowej w formie papierowej. Jak przyznawali autorzy oraz resort klimatu nowela była reakcją na to, że nie wszystkie firmy, które miały taki obowiązek, znalazły się w BDO. Od 1 stycznia firmy zajmujące się gospodarką odpadami, tj.: odbiorem, transportem, przetwarzaniem odpadów, muszą być zarejestrowane w BDO i za pomocą tej platformy cyfrowo "rozliczać" się z odpadów.

Mimo tego, że firmy będą mogły jeszcze prowadzić ewidencję na papierze, to jednak te dokumenty będą musiały się znaleźć w BDO. Zgodnie z nowelą mają one być wprowadzane do Bazy niezwłocznie i zależy to zakończyć najpóźniej 31 lipca 2020 r. Nowe przepisy pozwalają w przypadku awarii BDO na prowadzenie ewidencji odpadów w formie papierowej lub elektronicznej prowadzonej poza Bazą. Firmy będą miały obowiązek wprowadzenia informacji do BDO niezwłocznie po ustaniu awarii, nie później jednak niż w 30 dni od dnia jej usunięcia.