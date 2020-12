Sejm: Komisja za powołaniem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

Sejmowa komisja ds. energii przyjęła w środę projekt ustawy o rezerwach strategicznych, przewidujący m.in. powołanie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w miejsce Agencji Rezerw Materiałowych. Za przyjęciem projektu wraz z poprawkami głosowało 18 posłów, 5 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z projektem, Agencja Rezerw Materiałowych pozostająca w gestii ministra właściwego ds. energii zostanie zastąpiona Rządową Agencją Rezerw Strategicznych nadzorowaną przez premiera.

Celem projektu ustawy - jak wskazano w uzasadnieniu - jest bardziej efektywne zabezpieczenie Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli na wypadek zagrożeń, mogących wywołać zakłócenia w podaży i popycie niektórych towarów i dóbr na rynku, a tym samym negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa państwa, w tym dla życia i zdrowia obywateli. "Przykład pandemii COVID-19 i wywołanych w związku z nią niedoborów asortymentu medycznego jest jedną z przyczyn wskazujących na konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych" - napisano.

Zgodnie z projektem, w sytuacjach kryzysowych Agencja będzie mogła dokonywać szybkich zakupów z pominięciem przepisów o zamówieniach publicznych. Podczas posiedzenia komisji zastrzeżenia do tych zapisów zgłosili posłowie opozycji. Sławomir Neumann (KO) podkreślił, że w innych przepisach są wystarczające regulacje, by szybko działać, a omijanie przepisów o zamówieniach publicznych może być polem do nadużyć. Podał przy tym przykład respiratorów zakupionych wiosną przez Ministerstwo Zdrowia. Zgłoszona przez niego poprawka o wykreślenie zapisów omijających Prawo zamówień publicznych nie została przyjęta.

Odrzucona została także poprawka Neumanna dotycząca przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy. Przychylność komisji zyskała natomiast poprawka Urszuli Zielińskiej (KO), by uzupełnić listę ministrów, z którymi będzie konsultowane tworzenia rezerw strategicznych o ministra właściwego ds. klimatu.

Komisja przyjęła też kilka poprawek zgłoszonych przez Krzysztofa Tchórzewskiego (PiS), m.in. dotyczącą przepisów przejściowych, zapewniającą ciągłość zarządzania nową Agencją przez dotychczasowego prezesa i jego zastępców.

Podczas prac nad projektem Biuro Legislacyjne Sejmu zwracało uwagę m.in. na zbyt ogólne zapisy w projekcie. Większość tych uwag nie spotkała się z przychylnością rządu, który reprezentował szef KPRM Michał Dworczyk.

Projekt ustawy wprowadza nowe definicje: specjalistycznego asortymentu technicznego rezerw strategicznych, obejmującego materiały, maszyny, urządzenia i konstrukcje umożliwiające odtwarzanie uszkodzonych lub zniszczonych elementów infrastruktury, a także specjalistycznego asortymentu medycznego rezerw strategicznych.

Rezerwy będą mogły być udostępniane w innych okolicznościach niż kryzysowe. Premier będzie miał prawo nieodpłatnie udostępnić określony specjalistyczny sprzęt techniczny np. na wsparcie celów społecznych lub przedsięwzięć gospodarczych, w szczególności związanych z budową, modernizacją lub remontem infrastruktury.