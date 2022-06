Sejm: Komisja za projektem dot. wsparcia kredytobiorców i wydłużeniem tarcz antyinflacyjnych do 31 października

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych jednogłośnie opowiedziała się w środę za przyjęciem projektu ustawy zawierającej zapisy o wsparciu kredytobiorców z poprawką wydłużającą działanie tarcz antyinflacyjnych do 31 października br.

W środę Komisja Finansów Publicznych jednogłośnie przyjęła projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Projekt zawiera przepisy dotyczące wsparcia kredytobiorców. Chodzi o możliwość skorzystania z wakacji kredytowych przez osoby zadłużone w złotych. Będą one mogły wnioskować o cztery miesiące wakacji kredytowych w tym roku (po dwa miesiące w III i IV kw. 2022 i po jednym miesiącu w każdym kwartale roku 2023).

W trakcie debaty podczas posiedzenia komisji prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz przypomniał, że według szacunków NBP to rozwiązanie będzie oznaczać konieczność "ujawnienia ok. 20 mld zł w bilansach i rachunkach bankowych" kosztów tego rozwiązania. Apelował także o wprowadzenie do projektu zapisów, które warunkowałyby możliwość skorzystania z tych wakacji. Według ZBP, prawo do skorzystania z wakacji powinni uzyskać tylko ci kredytobiorcy, w przypadku których stosunek wysokości raty kredytowej do dochodów kredytobiorców "w chwili składania wniosku" wynosi 40 proc.

W projekcie zostały zawarte także przepisy, mające na celu wzmocnienie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, z których udzielana jest pomoc kredytobiorcom w kłopotach. Zgodnie z projektem, banki mają na ten fundusz do końca roku wpłacić dodatkowo 1,4 mld zł. W trakcie prac Komisji Finansów Publicznych zostały zgłoszone poprawki, mające na celu zwolnienie z konieczności wpłacania na FWK tych banków, które m.in. nie spełniają wymogów kapitałowych.

W trakcie obrad komisji grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości zgłosiła do ustawy poprawkę, której celem jest wydłużenie działania tarcz antyinflacyjnych do 31 października. Jak tłumaczył wiceminister finansów Piotr Patkowski, poprawka ta ma na celu "czyste przedłużenie rozwiązań z tarcz antyinflacyjnych, w zakresie stawek akcyzy, VAT, podatku detalicznego, dotyczących paliw, nośników energii i nawozów".

Komisja przyjęła projekt wprowadzając do niego poprawki dotyczące wpłat na FWK oraz przedłużenia tarcz antyinflacyjnych.

W ramach tarcz antyinflacyjnych, które obecnie obowiązują do 31 lipca, stosowana jest niższa stawka podatku VAT na paliwa (8 proc. zamiast 23 proc.), stawka VAT na prąd i ciepło wynosi 5 proc. a stawka tego podatku na gaz wynosi 0 proc. Do tego dochodzi jeszcze stosowanie zerowej stawki na podstawowe produkty żywnościowe i na nawozy i wybrane środki produkcji rolniczej. Poza tym niedawno do 31 lipca przedłużono obniżkę akcyzy na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżki stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe oraz czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży ww. paliw. Wprowadzono także obniżkę akcyzy na lekki olej opałowy.

W projekcie ustawy zostały zawarte także przepisy dostosowujące polskie prawo do rozwiązań UE dotyczących działalności platform crowdfundingowych, tj. takich, które służą finansowaniu społecznościowemu dla przedsięwzięć gospodarczych. Działalność platform crowdfundingowych zostanie uregulowana, a nadzór nad nimi obejmie Komisja Nadzoru Finansowego.

Dzięki nowym przepisom mają zyskać małe i średnie przedsiębiorstwa, w szczególności start-upy. Podniesione zostaną dla nich limity, które pozwolą pozyskiwać im większy kapitał, np. na inwestycje.

Projekt trafi teraz na drugie czytanie na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Ma się ono odbyć w środę wieczorem.

