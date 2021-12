Sejm: Komisja za rozszerzeniem rekompensat dla podmiotów dotkniętych stanem wyjątkowym

Sejmowa komisja opowiedziała się w czwartek za poprawką do projektu obniżającego akcyzę na paliwa i prąd, która przewiduje, że rekompensaty dla podmiotów dotkniętych stanem wyjątkowym przy granicy mogą otrzymać nie tylko firmy, ale np. związki wyznaniowe.

Chodzi o rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (jego poprzednia nazwa to projekt zmiany ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej).

W czwartek sejmowa komisja finansów publicznych zajmowała się 17 poprawkami zgłoszonymi do projektu podczas drugiego czytania.

Jedna z poprawek, zgłoszona przez klub PiS, przewiduje, iż wojewoda, na udokumentowany wniosek, za zgodą ministra właściwego ds. administracji publicznej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przyznać rekompensatę również podmiotom innym niż wskazane do tej pory w art. 1 ustawy, które działają na obszarze objętym czasowym zakazem przebywania. Taka możliwość ma istnieć, gdy "okoliczności, a zwłaszcza poziom strat, utraconych korzyści lub ciężkie położenie materialne wskazują, że wymagają tego względy słuszności". Odpowiedni ustęp ma zostać dodany do projektu o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r.

Wątpliwości wobec takiego sformułowania warunków udzielenia rekompensat zgłaszał na posiedzeniu komisji sejmowy legislator. "Pytanie, jaki katalog podmiotów wnioskodawcy mają tu na myśli" - powiedział, zwracając uwagę, że w ustawie mówi się o podmiotach oferujących m.in. usługi hotelarskie, turystyczne czy gastronomiczne. "Tu jest mowa o podmiotach innych niż wskazane w art. 1, które prowadzą działalność. Nie jest nawet wskazane, że chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej. Pytanie, o jaką działalności chodzi. Zupełnie niedookreślony jest katalog podmiotów, którym może być przyznana ta rekompensata. (...) Przesłanki przyznania rekompensaty są też bardzo nieostre" - mówił. Zwracał też uwagę, że można mieć wątpliwości, czy w związku z tytułem tej ustawy zawierającym określenie roku jej obowiązywania, tj. rok 2021, nie powinna ona wygasnąć.

Za pozostawieniem takiego sformułowania opowiedział się natomiast podczas posiedzenia komisji niebędący jej członkiem poseł KO Robert Tyszkiewicz. "Reprezentuję region, którego te rozwiązania prawne dotyczą, czyli Podlasie. (...) Chciałem z całą mocą poprzeć tę poprawkę w jej przedstawionym brzmieniu, ponieważ ona wychodzi naprzeciw ocenie sytuacji miejscowej społeczności, samorządów i samych przedsiębiorców. Chodzi o to, że dotychczasowa ustawa o rekompensatach pozwalała wypłacać odszkodowania firmom według określonego katalogu branżowego, związanego generalnie z turystyką. Niestety, przedłużająca się sytuacja stanu wyjątkowego na granicy wschodniej powoduje, że kolejne firmy w ogóle nie związane z branżą turystyczną popadają w trudności ekonomiczne w związku z tym, że nie mogą prowadzić swojej działalności" - przekonywał.

Tyszkiewicz podał przykład, iż po zamknięciu trzy tygodnie temu przejścia granicznego w Kuźnicy pracować nie mogą np. agencje celne, agencje spedycyjne czy kantory wymiany walut. "To jest kilkaset osób pracujących wokół przejścia. One nie zostały uwzględnione w katalogu firm turystycznych. I takich sytuacji na granicy wschodniej, która jest naprawdę nieprzewidywalna, będziemy mogli mieć więcej, więc tworzenie kolejnych katalogów branżowych słusznie w tej poprawce zostało zamienione dyspozycją dla wojewody" - uzasadniał.

Także wiceminister finansów Piotr Patkowski powiedział, iż poprawka była konsultowana z przedstawicielami resortu spraw wewnętrznych, który jest "gospodarzem" ustawy o stanie wyjątkowym. "Polegam na stanowisku MSW, które zarekomendowało poparcie tej poprawki; stwierdziło, że ona będzie obowiązywała nie tylko w roku 2021" - poinformował.

Według przedstawiciela MF w poprawce chodzi nie tylko o objęcie rekompensatami firm spoza branży turystycznej, ale także innych instytucji, które ponoszą straty z powodu stanu wyjątkowego. "Mogą być też podmioty, które niekoniecznie zajmują się prowadzeniem działalności gospodarczej, ale mogą być stratne z tytułu działalności w pasie przygranicznym. Można tutaj np. przyjąć związki wyznaniowe. I to nie tylko Kościół katolicki, ale także np. Kościół prawosławny, który jest dość liczny na terenach wschodnich. One nie prowadzą działalności gospodarczej, ale przyjmują turystów, pielgrzymów" - powiedział.

Argumenty te przekonały członków komisji finansów, którzy opowiedzieli się w zdecydowanej większości za poparciem tej poprawki. Komisja zarekomendowała także przyjęcie do projektu jeszcze jednej poprawki, także zgłoszonej przez PiS, a dotyczącej potwierdzania zwolnień od akcyzy energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii.

Komisja opowiedziała się natomiast za odrzuceniem pozostałych 15 poprawek zgłoszonych przez opozycję, w tym m.in. poprawek Konfederacji przewidujących zniesienie opłaty emisyjnej, a także propozycji Polski 2050 czasowo znoszących podatek od sprzedaży detalicznej i przedłużających działanie przepisów do czasu, gdy inflacja spadnie do 2,5 proc.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw wprowadza zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej sprzedawanej gospodarstwom domowym od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. oraz obniżkę stawki tego podatku dla innych odbiorców. Projekt wprowadza także obniżkę stawek akcyzy na paliwa w okresie od 20 grudnia do 31 grudnia tego roku i od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. Ponadto projekt czasowo (od 1 stycznia do 31 maja 2022) wyłącza sprzedaż paliw z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej. Przepisy mają wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu.

