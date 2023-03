Sejm: Komisja za rozszerzeniem zakres podmiotów, które mogą być udziałowcami spółek zarządzających SSE

Komisja Finansów Publicznych w czwartek przyjęła 6 poprawek do ustawy o obligacjach. Wśród nich znalazła się m.in. regulacja rozszerzająca zakres podmiotów, które mogą być udziałowcami w spółkach zarządzających SSE.

W czwartek sejmowa Komisja Finansów Publicznych omawiała poprawki, jakie zostały zgłoszone podczas drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o obligacjach, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw. Zgłoszono 6 poprawek, wszystkie zostały zaakceptowane przez Komisję Finansów Publicznych.

Dwie z nich odnoszą się do podmiotów, które zarządzają specjalnymi strefami ekonomicznymi. Pierwsza dotyczy poszerzenia zakresu podmiotów, które mogą być udziałowcami spółek zarządzających SSE o innych zarządzających, co umożliwi jednemu zarządzającemu strefami kupić innych zarządzających.

"Intencja jest taka, że w wielu przypadkach strefy nie są w stanie ponieść koniecznych nakładów inwestycyjnych. Aby przygotować grunt o powierzchni 200 ha na potrzeby inwestora, trzeba ponieść nakłady rzędu 300 mln zł. Wielu zarządzających, choć ma dodanie wyniki finansowe, nie jest w stanie ponieść takich nakładów. Po zmianie powstanie możliwość, aby jeden zarządzający wszedł do innej strefy ekonomicznej i wspólnie z nią inwestował" - powiedział podczas obrad komisji wiceprezes Agencji Rozwoju Łukasz Gałczyński.

Druga poprawka dotyczy zapewnienia dwóch miejsc w radach nadzorczych zarządzających strefami dla ministra właściwego ds. gospodarki.

Komisja zaakceptowała także poprawki wprowadzające zmiany w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Wydłużają one m.in. okres zatwierdzenia rozliczenia dotacji celowej na cele inwestycyjne z 30 do 60 dni, a także zmieniają tryb ogłaszania naboru wniosków na inwestycje. Przepisy te mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu.

Projektowana ustawa o zmianie ustawy o obligacjach, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw m.in. określa zasady emisji nowej kategorii obligacji, czyli kapitałowych, które mogą być emitowane przez banki, biura maklerskie towarzystwa ubezpieczeniowe i reasekuracji. Instrumenty te mogą być wliczane do kapitałów własnych.

W momencie upadłości instytucji finansowej obligacje te będą zaliczane do jej kapitałów własnych, ale jednocześnie będą się wiązać z większą dochodowością w stosunku do instrumentów finansowych już obecnych na rynku. Dlatego też nabywcami instrumentów będą mogły być wyłącznie podmioty profesjonalne, a minimalna wartość nominalna tych obligacji to 400 tys. zł.

Projektowana ustawa wprowadza kolejny instrument, który może zostać użyty w sytuacji niedoborów kapitałowych w instytucjach finansowych - czyli pokrycie niedoborów kapitałowych poprzez zasilenie przez Skarb Państwa funduszy własnych.

W projekcie ustawy wprowadzono także procedurę resolution - czyli ratowania instytucji - na podobnych zasadach jak obowiązujące w stosunku do banków, ale w stosunku do izb rozliczeniowych.

