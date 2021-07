Sejm: Komisja za rozszerzeniem zakresu ponownego wykorzystania w projekcie ustawy o otwartych danych

Sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii zagłosowała w czwartek za przyjęciem poprawki koła parlamentarnego Polska 2050 dot. art. 2 pkt. 12 rządowego projektu ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii rozpatrzono sześć zgłoszonych w drugim czytaniu poprawek do rządowego projektu ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (druk 1338 i 1390).

Komisja, po pozytywnym zaopiniowaniu przez stronę rządową, opowiedziała się za przyjęciem poprawki dotyczącej rozszerzenia zakresu ponownego wykorzystania danych w kontekście celu (art. 2 pkt. 12 projektowanej ustawy), którą zgłosiło koło parlamentarne Polska 2050.

W głosowaniach odrzucono pozostałe pięć poprawek. Dotyczyły one: skreślenia pkt. 3 art. 4 ustawy odwołującego się do Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce (poprawka nr 2 zgłoszona przez Polskę 2050) i zmian w art. 6 ust. 4 obejmujących propozycję wykreślenia ograniczenia prawa do ponownego wykorzystania danych, których wytwarzanie przez podmioty zobowiązane nie należy do ich zadań publicznych (poprawka nr 3 zgłoszona przez Polskę 2050).

Odrzucone zostały także poprawki nr 4 i 5 zgłoszone kolejno przez klub parlamentarny Lewicy i koło parlamentarne Polska 2050. Przedstawiciel Biura Legislacyjnego podczas posiedzenia Komisji zwrócił uwagę, iż poprawki te wzajemnie wykluczają się. Zgłoszona przez Lewicę poprawka nr 4 dotyczyła zmian w art. 6 i art. 10 projektu ustawy, wprowadzając ogólną zasadę objęcia ustawą także ponownego udostępniania kodu źródłowego oprogramowania powstającego w ramach realizacji zadań publicznych. Poprawka nr 5 Polski 2050, jak wskazał poseł wnioskodawca Michał Gramatyka, dotyczyła tej samej kwestii. "Obie poprawki w nieco różną sposób prezentują to samo podejście do kwestii wykorzystania kodu źródłowego" - powiedział Gramatyka, dodając, iż jego ugrupowanie zgłosiło swoją poprawkę niezależnie od Lewicy.

W głosowaniu Komisji odrzucono również poprawkę nr 6 dotyczącą art. 22 projektowanej ustawy, zgłoszoną przez koło parlamentarne Polska 2050. Według wnioskodawcy (Michał Gramatyka), znajduje się tam "niebezpieczna koniunkcja", według której "dane podlegają bezpłatnie ponownemu wykorzystaniu jeśli zostały zgromadzone i jeśli są publicznie udostępniane w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego". Proponowana przez jego ugrupowanie poprawka miałaby likwidować ograniczenia ponownego wykorzystania danych do tych, które zostały już udostępnione. Po negatywnym zaopiniowaniu poprawki przez reprezentującego stronę rządową ministra w KPRM Janusza Cieszyńskiego pełniącego też funkcję pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa. Jak ocenił Cieszyński "przyjmowanie tej poprawki na tym etapie prac nie jest dobrym pomysłem".

Po głosowaniach Komisji projekt ustawy został skierowany przez nią do dalszych prac w Sejmie.

