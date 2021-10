Sejm: Komisja za utworzeniem rezerwy celowej na zobowiązania wymagalne SP

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przychyliła się w piątek do wniosku ministra finansów o utworzenie rezerwy celowej, z kwotą 1 mld zł, w ustawie budżetowej na 2021 r. na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa. Chodzi o zobowiązania wynikające z prawomocnych wyroków sądowych i ugód zawartych przed sądem.

Jak poinformował podczas posiedzenia komisji wiceminister finansów Sebastian Skuza, do nowej rezerwy celowej mają zostać przeniesione planowane wydatki budżetu państwa zablokowane przez ministra finansów w części 83, czyli rezerwy celowe w związku ze spełnieniem przesłanki: nadmiar posiadanych środków. "Prosimy o utworzenie takiej rezerwy z naturalnych oszczędności, które zostały zidentyfikowane i zablokowane" - powiedział Skuza.

Przypomniał, że podziału rezerwy celowej dokonuje się do 15 października.

Krystyna Skowrońska (KO) pytała o roszczenia, które wnieśli przeciwko Skarbowi Państwa przedsiębiorcy, np. salony fitness w związku z pandemicznymi ograniczeniami. "Ile macie na dziś wykazanych potencjalnych roszczeń w stosunku do budżetu, a ile macie środków, bo dzisiaj mówicie, że brakuje wam 1 mld zł, a my wolelibyśmy te pieniądze przeznaczyć na zdrowie. Okazuje się, że roszczenia są większe niż macie środków na określonej rezerwie" - stwierdziła.

Dariusz Wieczorek (Lewica) pytał, z czego dokładnie środki zostały przesunięte, a Czesław Siekierski (Koalicja Polska) m.in. o to, na jakim poziomie jest wykorzystanie funduszu covidowego.

Skuza oświadczył, że resort pisemnie odpowie na pytania o szacowane zobowiązania wobec SP. "Wykorzystanie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 to jest ok. 43 mld zł" - przekazał.

Wyjaśnił, że środki na rezerwę celową pochodzą z oszczędności, jakie wykazał w pozycji 25 i 39 minister rodziny i polityki społecznej; ponadto Ministerstwo Finansów znalazło oszczędności z tytułu środków na realizację programów poręczeniowo-gwarancyjnych oraz innych programów rządowych. "To jest kwota ok. 420 mln zł. Po prostu nie zostały zrealizowane gwarancje Skarbu Państwa związane ze wspieraniem programów rządowych w obszarze gwarancyjnym, np. przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest to pozycja 36" - powiedział wiceminister finansów.

Komisja pozytywnie oceniła wniosek MF o utworzenie nowej rezerwy celowej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl