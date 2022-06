Sejm: Komisja za większością poprawek Senatu do ustawy o rolnictwie ekologicznym

Sejmowa komisja rolnictwa poparła 9 z 11 poprawek Senatu do ustawy o rolnictwie ekologicznym. Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów m.in. w zakresie kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną.

Przyjęte poprawki mają głównie charakter legislacyjny, doprecyzowujący.

Posłowie z komisji rolnictwa odrzucili natomiast dwie poprawki merytoryczne - jedna dotyczyła kontroli producentów ekologicznych po 5 latach od zaprzestania produkcji, a druga wprowadzała możliwość wpisu do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego bez konieczności zdania egzaminu.

Obie poprawki nie uzyskały akceptacji strony rządowej - ministerstwa rolnictwa.

Ustawa wdraża unijne przepisy do polskiego prawodawstwa. Po jej wejściu w życie straci moc dotychczas obowiązująca ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym.

W stosunku do obecnej ustawy o rolnictwie ekologicznym, nowa wprowadza przepisy m.in. polegające na zmianie uprawnienia do kontroli certyfikacji produkcji ekologicznej z ministra rolnictwa na Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Do jego kompetencji będzie też należało wydawanie decyzji i "wiążących poleceń" w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań wykonywanych przez jednostki certyfikujące.

Ustawa określa, zgodnie z unijnymi przepisami, kompetencje organów dotyczące systemu kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną, wprowadza przepisy, które spowodują zwiększenie podaży nawozów dla producentów ekologicznych.

Większość przepisów uchwalonej ustawy ma wejść w życie po siedmiu dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw z wyjątkiem przepisów dot. eksportowego świadectwa fitosanitarnego, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 r.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl