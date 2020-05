Sejm: Komisja za zmianami w przepisach o stabilizującej regule wydatkowej

Sejmowa komisja finansów publicznych opowiedziała się w czwartek za przyjęciem nowelizacji ustawy o finansach publicznych dotyczącej zawieszenia - w określonych okolicznościach - stabilizującej reguły wydatkowej. Przyjęto poprawki legislacyjne zaproponowane przez sejmowych prawników.

W czwartek komisja przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz rozpatrzyła ten projekt. Tego dnia na posiedzeniu plenarnym ma się odbyć jego drugie czytanie.

Jak powiedział minister finansów Tadeusz Kościński przedstawiając projekt, w związku z epidemią koronawirusa trzeba ratować gospodarkę i zapewnić jej możliwość szybkiego rozwoju po kryzysie.

"Dlatego proponujemy uzupełnienie stabilizującej reguły wydatkowej (SRW). To mechanizm, który ma ograniczać wydatki przez wprowadzenie limitu związanego z tempem wzrostu PKB. Kiedy jest dobra koniunktura stabilizująca reguła wydatkowa pomaga gromadzić oszczędności, a w okresie spowolnienia pozwala na zwiększenie wydatków" - tłumaczył szef resortu finansów.

Wyjaśnił, że w ramach modernizacji SRW proponowana jest zmiana tzw. klauzuli wyjścia, czyli wprowadzenia możliwości zawieszenia tymczasowego stosowania reguły. Obecnie można ją zawiesić jeżeli zostanie ogłoszony stan wojenny, stan wyjątkowy bądź stan klęski żywiołowej na terenie całego kraju.

"Proponujemy dodanie nowego warunku dla zawieszenia SRW; klauzula wyjścia będzie miała zastosowanie przy jednoczesnym wprowadzeniu jednego z wymienionych stanów, w tym stanu epidemii oraz jeśli prognozowany na dany rok wzrost gospodarczy jest niższy sześcioletni średni wzrost gospodarczy pomniejszony o dwa punkty procentowe" - powiedział minister.

Kościński mówił, że zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej zawieszenie SRW będzie tymczasowe. Projekt przewiduje automatyczny stopniowy powrót do stosowania reguły w okresie od dwóch do czterech lat.

Reprezentujący KO poseł Janusz Cichoń poinformował, że SRW wprowadzono w 2013 r., a w pełni znalazła ona zastosowanie w projekcie budżetu na 2015 r. - miała być fundamentem stabilności polskich finansów publicznych. Cichoń mówił, że w grudniu 2015 r. rząd PiS zmienił regułę, co pozwoliło mu wydać w 2016 r. o ok. 30 mld zł więcej.

"Reguła uwierała was coraz bardziej. Zaczęliście ją obchodzić, lekceważyć" - zarzucił poseł wskazując na przesuwanie wydatków poza regułę. "Dziś mamy kolejne podejście (...), które nas niepokoi, bo nie ma w tej zmianie żadnej troski o uszczelnienie reguły ani poprawienie przejrzystości" - ocenił Cichoń.

Przyznał, że obecnie okoliczności są nadzwyczajne. "Mamy świadomość, że potrzebne jest elastyczne podejście, jest przyzwolenie KE w tej sprawie (...). Skorzystanie z klauzuli wyjścia jest zrozumiałe i w zasadzie musimy to zrobić" - ocenił poseł. Zapowiedział złożenie podczas drugiego czytania poprawek, które zabezpieczą państwo przed pokusą dalszego omijania reguły.

Zdaniem Hanny Gill-Piątek z Lewicy projekt jest dowodem na to, że mamy do czynienia w Polsce ze stanem nadzwyczajnym. Jej zdaniem dopisanie do stanów nadzwyczajnych stanu epidemii, aby poluzować regułę wydatkową pokazuje, że mamy stan klęski żywiołowej faktycznie zaistniał, ale nie został wprowadzony.

"W tej chwili jest doszywanie prawa do tego" - oceniła. Posłanka zauważyła, że aby sfinansować wydatki związane z Tarczami, na walkę rząd musi znaleźć pieniądze, ale - jak powiedziała - nie chciałaby, aby za kilka miesięcy komisja zajmowała się kolejnym problemem, jeżeli okaże się, że państwo wyda za dużo i zostanie przekroczony np. konstytucyjny próg długu. "Co wtedy? Konstytucję będziemy zmieniać?" - pytała.

Dodała, że luzując regułę w znaczny sposób, chciałaby mieć pewność, że pieniądze trafią tam, gdzie powinny, do pracowników. "W nocy procedowaliśmy rozwiązania, które świadczą o czymś wręcz przeciwnym, że się tym pracownikom odbiera, a nie daje pomoc" - zauważyła.

Czesław Siekierski (KP PSL - Kukiz'15) pytał o przewidywany poziom zadłużenia. "Teraz jest moment, aby odkryć karty (...). Nie ma co tego ukrywać" - apelował.

Z przedstawicielami opozycji polemizował Kazimierz Smoliński z PiS. Zarzucił im, że ciągle powtarzają argument o stanie klęski żywiołowej, co - jego zdaniem - jest pełne hipokryzji.

"Państwo sami wiecie, jak wprowadzaliście w 2008 r. ustawę o zwalczaniu chorób zakaźnych w sytuacji zagrożenia świńską grypą, to uznaliście wówczas, że ustawa o stanie klęski żywiołowej nie jest dobrym instrumentem do zwalczania chorób zakaźnych" - mówił Smoliński.

Według Smolińskiego w przypadku koronawirusa nie ma mowy o masowym występowaniu. "Ponieważ zwykła grypa ma większe masowe występowanie" - argumentował poseł. Dodał, że w tle jest kwestia wyborów prezydenckich i o to tylko opozycji chodzi.

Smoliński oświadczył, że obecny rząd stosuje te instrumenty, które wprowadził rząd PO-PSL oraz "niektóre szuflady", które wymyślił poprzedni rząd.

Natomiast jego kolega klubowy Henryk Kowalczyk powiedział, że cieszy się iż projekt nie przewiduje wyrzucenia SRW z ustawy, a - zgodnie z wytycznymi KE - jej zawieszenie i pokazanie ścieżki dojścia w okresie 2-4 lat do jej normalnego trybu stosowania. "To jest najcenniejsze" - ocenił. Dodał, że jego zdaniem jest to rozwiązanie mądre i rozsądne.

Odnosząc się do pytań m.in. o nowelizację budżetu, minister finansów Tadeusz Kościński powiedział, że do tej pory nie było takiej potrzeby finansowej i nie było wystarczających danych o pandemii.

"Teraz jesteśmy bliżej takiej wiedzy, ale jeszcze nie wiemy na sto procent jak nasza gospodarka funkcjonuje" - powiedział. Wyjaśnił m.in., że zapłata PIT i CIT została przesunięta na koniec maja. Nie wiadomo na ile spadek dochodów z tych podatków został spowodowany kryzysem, a na ile tym przesunięciem.

"To będziemy wiedzieli w drugiej połowie czerwca i wtedy będziemy już proponować nowelizację budżetu, od końca czerwca" - powiedział.

Natomiast wiceminister finansów Tomasz Robaczyński odpowiedział na pytanie o koszty budżetu związane drukiem kart na wybory prezydenckie, które w maju się nie odbyły.

"Z budżetu państwa nie było zapłacone za druk kart wyborczych. (...) Co do tego, ile to kosztowało, kto płacił, to zapewne trzeba by się zwrócić do ministra aktywów państwowych" - poinformował wiceminister.