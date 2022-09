Sejm: Komisja za zwiększeniem minimalnego poziomu realizacji NCW przy biokomponentach

Minimalny poziom realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego dot. biokomponentów w paliwach ma wzrosnąć z zaproponowanych 60 do 75 proc. - przewiduje poprawka, którą do projektu noweli ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych poparła sejmowa komisja.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

We wtorek sejmowa ds. energii, klimatu i aktywów państwowych rozpatrzyła rządowy projekt noweli ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Projekt wprowadza zmiany m.in. w kwestii realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW). Krajowi producenci ciekłych paliw transportowych oraz importerzy tych paliw mają obowiązek do realizacji NCW poprzez zapewnienie minimalnego udziału biokomponentów w paliwach: benzynie silnikowej i oleju napędowym. Udział ten wyrażany jest w procentowej wartości energetycznej biokomponentów i biopaliw odnawialnych.

Wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio tłumaczył, że agresja Rosji na Ukrainę spowodowała szereg konsekwencji gospodarczych, które mają istotny wpływ na obrót biopaliwami, stąd też konieczność zmian ustawowych w tej sprawie.

Projekt wzbudził wątpliwości posłów tak z koalicji rządzącej, jak i opozycji. W projekcie zaproponowano bowiem, by minimalny poziom realizacji NCW, uprawniający do skorzystania z mechanizmu opłaty zastępczej, został określony na poziomie 60 proc.

Posłowie opozycji i przedstawiciele producentów rzepaku wskazywali, że zaproponowany na poziomie 60 proc. NCW uderzy w interesy rolników, którzy już zasiali rzepak. Zwracali uwagę, że w tym roku zbiory rzepaku będą rekordowe (3,8 mln ton), a nowy wskaźnik - na tak niskim poziomie - spowoduje, że ok. 1 mln ton rzepaku nie znalazłoby miejsca na rynku. Obniżenie wskaźnika spowodowałoby też spadek zainteresowania uprawą rzepaku w kolejnych latach. Proponowali ponadto, by wskaźnik został określony na poziomie 80 proc. - tak jak w poprzednich latach. Ta zmiana nie uzyskała jednak poparcia większości komisji.

Wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski przyznał, że projekt wzbudził kontrowersje, dlatego też poinformował o przygotowaniu odpowiedniej poprawki, która zastępowałaby proponowany w projekcie minimalny poziom NCW z 60 na 75 proc. Taką też poprawkę zgłosiło PiS i zdobyła ona większość.

Wiceszef MKiŚ argumentował, że projekt po zmianach nie będzie zagrożeniem dla funkcjonowania branży rolnej.

Kontrowersje wśród posłów wywołał także inny przepis projektu, który pozwoli odejść od kar na przedsiębiorców za brak realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego w 2022 r. W uzasadnieniu projektu wskazano jednak, że warunkiem skorzystania z takiego "nadzwyczajnego zwolnienia" będzie obowiązek dotrzymania poziomów obligatoryjnego blendingu dla benzyn silnikowych i oleju napędowego.

Reprezentujący Krajową Izbę Biopaliw Wojciech Kotala ocenił, że taki przepis to "igranie z ogniem" i będzie on działał na niekorzyść części przedsiębiorców, którzy zrealizują NCW. Podobną uwagę zgłosił Mirosław Suchoń (Polska 2050), który ocenił, że taki zapis to "naruszenie uczciwej konkurencji". Wskazał, że część firm mogła wcześniej mieć informacje, że nie będą musiały wypełnić celu i w związku z tym miały uprzywilejowaną pozycję. Podkreślił, że ktoś kto z rozmyłem nie realizował tego wskaźnika nie powinien uniknąć kary. Zgłosił tez poprawkę wykreślającą ten przepis z projektu, ale nie zdobyła ona większości.

Projekt zakłada ponadto wydłużenie możliwości korzystania ze współczynnika redukcyjnego na poziomie 0,82 o kolejny rok. Rząd tłumaczył wcześniej, że współczynnik redukcyjny jest elementem mechanizmu, powodującym istotny wzrost wykorzystania krajowych mocy wytwórczych biokomponentów. Przekłada się to wprost na stabilność wskaźników opłacalności działalności krajowych wytwórców biokomponentów, ale też generuje stabilne zapotrzebowanie na lokalne surowce do wytwarzania biokomponentów dostarczane przez krajowych producentów rolnych.

Projektowana nowela zakłada też: obniżenie obligatoryjnego blendingu dla oleju napędowego do poziomu 5,2 proc., podniesienie do poziomu 0,9 proc. limitu możliwości wykorzystania biowęglowodorów ciekłych w realizacji NCW; podwyższenie do poziomu 0,5 proc. limitu wykorzystania biokomponentów wytworzonych z niektórych surowców.

Zobacz naszą najnowszą rozmowę z ministrem Weberem. Duże zmiany na autostradach!

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl