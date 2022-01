Sejm: Komisja zarekomendowała Elżbietę Ostrowską i Wiesława Janczyka na kandydatów na członków RPP (aktualizacja)

Elżbieta Ostrowska i Wiesław Janczyk uzyskali w środę rekomendację sejmowej Komisji Finansów Publicznych na kandydatów na członków RPP. Głosowanie odbędzie się podczas posiedzenia Sejmu zaplanowanego na 26-27 stycznia.

Podczas środowego posiedzenia Komisji Finansów Publicznych prof. Elżbieta Ostrowska i Wiesław Janczyk uzyskali rekomendację na kandydatów na członków Rady Polityki Pieniężnej. Podczas posiedzenia komisji posłowie zadawali pytania obojgu kandydatom. Wśród nich były m.in. pytania o stosunek do przyjęcia euro.

"Dla mnie jest istotne, aby nasz kraj funkcjonował w Unii Europejskiej i wejście do strefy euro miałoby dużo pozytywnych rezultatów, nie tylko w punktu widzenia gospodarczego, ale także z punktu widzenia obywatela, choćby w kwestii turystyki czy kosztów transakcyjnych" - powiedziała prof. Elżbieta Ostrowska.

Stwierdziła jednak, że nie podejmuje się prognozowania, kiedy przyjęcie wspólnej waluty będzie możliwe. Z kolei Wiesław Janczyk zwrócił uwagę, że Polska nie spełnia kryteriów, zapisanych w traktacie z Maastricht, warunkujących przyjęcie euro.

"Potrafię sobie wyobrazić sytuację, że w ramach rozpoczynającej się kadencji RPP kryteria z Maastricht mogłyby zostać spełnione, ale korzyści z posiadania własnej waluty są nie do przecenienia" - powiedział Janczyk.

Wśród pytań posłów były i takie, które dotyczyły poglądów obojga kandydatów na to, co jest przyczyną inflacji w Polsce.

"Jedna strona uważa, że przyczyną inflacji jest wzrost cen energii, mocno inflacjogenny, druga sądzi, że przyczyną inflacji w dużym stopniu są czynniki wewnętrzne. Ja odpowiedziałabym tak, że RPP w swoich decyzjach o stopach musi pamiętać o gospodarce i o tym, jak gospodarka zareaguje ostatecznie na decyzje. To trudno przewidzieć, podkreślam dynamiczność sytuacji, choćby to, jak zaskoczyła nas pandemia i jak pandemia wpłynęła na decyzje RPP" - powiedziała Ostrowska.

Wiesław Janczyk mówił z kolei o dużym znaczeniu kwestii bezrobocia w polityce pieniężnej.

"Czym innym jest inflacja, a czym innym sytuacja, w której 2 mln ludzi przychodzi do domu bez wypłaty" - powiedział. - "Wiodące kraje na świecie do zasad polityki pieniężnej włączają kwestie zatrudnienia i bezrobocia. To, że tego nie zapisaliśmy w konstytucji, nie zwalnia nas z tego, abyśmy kątem oka widzieli tę kwestię" - mówił także.

Wiesław Janczyk jest posłem obecnej kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, sprawował też mandat posła w Sejmie VI, VII, VIII kadencji. Jest wieloletnim członkiem Komisji Finansów Publicznych, w latach 2015-2016 był jej wiceprzewodniczącym, a obecnie jej przewodniczy. Był też członkiem Podkomisji Stałej do Spraw Instytucji Finansowych, a w Sejmie VII i IX kadencji jej przewodniczył. W latach 2016-2018 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, w tym okresie także Przewodniczący Komisji Nadzoru Audytowego. Wcześniej, w roku 2007 był członkiem zarządu Remag w Katowicach, pełnił także funkcję prezesa ZEW Niedzica w Niedzicy. W latach 1994-2005 pracował dla Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. - najpierw 5 lat w Biurze Maklerskim, następnie jako wicedyrektor oddziału kierował pionem współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, klientami VIP oraz wszystkimi klientami detalicznymi. Jest Absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na wydziale Filologicznym ze specjalnością Filologii Polskiej (1989 r.). Studia podyplomowe z zakresu Rachunkowości i Zarządzania Finansami ukończył w Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu (2001 r.). W roku 2017 uzyskał wpis na listę doradców podatkowych.

Elżbieta Ostrowska jest profesorem w Katedrze Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła Uniwersytet Gdański, dyplom magistra uzyskała w 1975 r., w 1983 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych, w 1993 r. stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, a w 2002 r. uzyskała tytuł profesora nauk ekonomicznych. W latach 2005-2010 pełniła funkcję kierownik Katedry Finansów w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku 2005-2010, w latach 2011-2015 była rektorem Wyższej Szkoły Finansów i Administracji w Gdańsku.

Głosowanie w sprawie wyboru kandydatów odbędzie się podczas posiedzenia Sejmu zaplanowanego na 26-27 stycznia. Nowi członkowie RPP zastąpią Grażynę Ancyparowicz i Eryka Łona, wybranych przez Sejm, których kadencja kończy się 9 lutego.

Radę Polityki Pieniężnej tworzą prezes NBP, którego powołuje Sejm na wniosek prezydenta RP, oraz dziewięciu członków. Trzech powołuje Sejm, trzech Senat, a trzech jest mianowanych przez prezydenta RP.

Kadencje dwóch członków RPP wskazanych przez Senat - Eugeniusza Gatnara i Jerzego Kropiwnickiego - kończą się 25 stycznia. W ich miejsce Senat już wybrał Ludwika Koteckiego i Przemysława Litwiniuka. Kadencja trzeciego, czyli Rafała Sury, wygasa 16 listopada.

W tym roku wygasają także kadencje trzech członków RPP wskazanych przez Sejm - czyli Grażyny Ancyparowicz oraz Eryka Łona, a także Jerzego Żyżyńskiego (jego kadencja upływa 30 marca). Także dwóch członków RPP wskazanych przez prezydenta w tym roku skończy pracę. Chodzi o Łukasza Hardta i Kamila Zubelewicza, których kadencja upływa 20 lutego. Jedynie kadencja trzeciego z "prezydenckich" członków RPP Cezarego Kochalskiego kończy się 21 grudnia 2025 r.

Wreszcie w tym roku upływa kadencja prezesa NBP Adama Glapińskiego. Urząd prezesa banku centralnego objął on 21 czerwca 2016 r. po zaprzysiężeniu przez Sejm RP na wniosek prezydenta, a kadencja prezesa NBP jest sześcioletnia. O ile jednak członkiem RPP można być tylko przez jedną kadencję, to w przypadku prezesa NBP możliwy jest wybór na drugą kadencję.

