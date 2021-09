Sejm: komisje przyjęły projekt ustawy zmieniającej zasady ustalania dochodów samorządów

Połączone komisje finansów publicznych oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej przyjęły w czwartek projekt ustawy zmieniającej zasady ustalania dochodów samorządu w związku ze zmianami wprowadzanymi przez rządowy program „Polski Ład”.

W czwartek odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Komisje sejmowe zajmowały się projektem ustawy zmieniającej zasady ustalania dochodów samorządów w związku ze zmianami podatkowymi wprowadzonymi przez rządowy program "Polski Ład".

Posłowie opozycji na początku obrad złożyli wniosek o odroczenie obrad do momentu uzyskania stanowiska samorządów w sprawie nowelizacji. Posłanka Izabela Leszczyna (KO) zwracała uwagę, że regulamin Sejmu wymaga, aby projekty aktów prawnych zmieniających dochody samorządów były opiniowane przez samorządy.

Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Henryk Kowalczyk zwracał uwagę, że opinia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządów znalazła się w druku dotyczącym skutków regulacji. Mówił także o opinii - negatywnej - Związku Miast Polskich.

Jedna z przyjętych przez połączone komisje zmian dotyczyła nazwy aktu prawnego. Przedłożenie rządowe miało tytuł "projekt ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z Programem Polski Ład", ale komisje zdecydowały, że właściwy będzie tytuł "projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw".

Posłowie opozycji w trakcie prac składali wnioski dotyczące zwiększenia kwoty dodatkowej subwencji, która ma zostać przyznana samorządom w tym roku, z 8 mld zł do ponad 12 mld zł. Ta propozycja została odrzucona.

W trakcie prac połączonych komisji doszło do przyjęcia propozycji złożonej przez posłów opozycji - Jacka Protasa (KO) i Michała Gramatykę (Polska 2050) - dotyczącej zwiększenia udziału samorządów w podatkach PIT i CIT do - odpowiednio - 52 i 23 proc. Jednak poprawka dotyczyła tylko części artykułów, które mówiły o udziale procentowym. W rezultacie przedstawiciele Biura Legislacyjnego Sejmu zwrócili uwagę, że powstała niespójność związana z wielkością udziału samorządów we wpływach z podatków. Została ogłoszona przerwa, a następnie poseł Włodzimierz Tomaszewski (PiS) złożył wniosek o "powrocie do rozpatrywania sprawy". Jego akceptacja sprawiła, że komisje cofnęły się do momentu sprzed głosowania wniosku o zwiększenie udziału samorządów w dochodach samorządów, a następnie go odrzuciły.

Większość z poprawek zaakceptowanych przez połączone komisje miała charakter redakcyjny lub legislacyjny.

Projekt ustawy zmieniającej zasady ustalania dochodów samorządów ma na celu m.in. ustabilizowanie dochodów samorządów. Zgodnie z nim dochody samorządów z udziałów w PIT i CIT nie mogą być niższe niż uzyskane w latach poprzednich; dodatkowo środki będą przekazywane w równych ratach miesięcznych.

W projekcie zapisano również utworzenie nowej części subwencji ogólnej - czyli subwencję rozwojową - która ma zwiększyć możliwości inwestycyjne samorządów.

Wreszcie w projekcie znalazł się zapis o przekazaniu samorządom jeszcze w tym roku dodatkowych 8 mld zł, które jednak mają zostać wykorzystane w roku 2022.

