Sejm: Komisje za przyspieszeniem wejścia w życie przepisów dot. opodatkowania gruntów kolejowych

Sejmowe komisje infrastruktury oraz komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej opowiedziały się we wtorek za przyspieszeniem wejścia w życie przepisów uszczelniających opodatkowanie gruntów kolejowych z 1 stycznia 2023 na 1 stycznia 2022 r.

Połączone komisje rozpatrzyły we wtorek dwa projekty zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - rządowy i senacki. Oba mają doprecyzować zakres zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów kolejowych. Jako wiodący komisje przyjęły projekt rządowy.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu rządowego, nowelizacja ma wyeliminować nadużycia i uszczelnić system zwolnień od podatku od nieruchomości w sytuacji wykorzystywania gruntów kolejowych do prowadzenia działalności w obszarze niezwiązanym z kolejnictwem.

Jak podano, projekt doprecyzowuje zakres zwolnienia z podatku, wiążąc go z udostępnianiem infrastruktury kolejowej oraz obiektów infrastruktury usługowej. Jednocześnie wyklucza możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku gruntów lub ich części zajętych na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności innej niż związana z wykonywaniem zadań zarządcy infrastruktury lub świadczeniem usług przez operatora obiektu infrastruktury usługowej.

Komisje wprowadziły do projektu poprawkę przesuwającą termin wejścia w życie przepisów z 1 stycznia 2023 r. na 1 stycznia 2022 r. Jednocześnie dodano artykuł przewidujący, że przepisy dotyczące zwolnienia z opodatkowania terminali towarowych wejdą w życie rok później, czyli 1 stycznia 2023.

Jak tłumaczył wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, wyłączenie terminali towarowych z przyspieszonego terminu wejścia w życie ustawy wynika z konieczności powiadomienia Komisji Europejskiej. "Termin 1 stycznia 2023 daje przestrzeń do tego, by to wykonać" - powiedział Bittel.

Projekt zwalnia terminale towarowe - jako obiekty infrastruktury usługowej - z opodatkowania podatkiem od nieruchomości, ale wyłącznie w zakresie części przeznaczonej do prowadzenia działalności związanej ze świadczeniem usług przewoźnikom kolejowym.

