Sejm: Komisje za zmianami projektu ws. sprawdzania przeszłości osób z lotnictwa cywilnego

Sejmowe komisje administracji oraz infrastruktury poparły kilka zmian precyzujących do projektu ustawy dotyczącej sprawdzania przeszłości osób, które pracują na lotniskach cywilnych. Nowe przepisy będą dotyczyć m.in. kontrolerów lotniczych czy osób pracujących na lotnisku.

We wtorek połączone sejmowe komisje administracji oraz infrastruktury rozpatrzyły rządowy projekt noweli Prawa lotniczego oraz ustawy o Straży Granicznej. W trakcie posiedzenia komisje poparły kilka zmian precyzujących, które zasugerowali sejmowi prawnicy. Zdecydowano się również wydłużyć vacatio legis niektórych przepisów z 31 października na 15 listopada.

Projektowana nowelizacja dostosowuje polskie prawo do przepisów UE ws. ochrony lotnictwa cywilnego.

Projekt wskazuje zakres czynności podejmowanych w ramach standardowego i rozszerzonego sprawdzenia przeszłości osób, które pracują na lotniskach cywilnych.

Nową kategorią osób, które będą podlegać sprawdzeniu przeszłości, będą osoby zatrudnione w punktach handlowych lub usługowych zlokalizowanych w strefie ogólnodostępnej lotniska albo wykonujących w tej strefie obowiązki związane z funkcjonowaniem lotniska.

Projektodawcy tłumaczyli, że doświadczenia ostatnich lat, np. ataki w portach lotniczych w Burgas, Stambule i Brukseli, wskazują, że właśnie te strefy są szczególnie narażone np. na akty terrorystyczne.

Projekt stanowi, że sprawdzana ma być też przeszłość wszystkich kontrolerów ruchu lotniczego. Obecnie sprawdzeniu podlegają wyłącznie kontrolerzy ruchu lotniczego, którzy w związku z pełnionymi obowiązkami posiadają czasowe karty identyfikacyjne portu lotniczego.

Sprawdzeń ma dokonywać Straż Graniczna; projekt zawiera ustawowe rozszerzenie jej kompetencji w tym zakresie.

W OSR projektu wskazano, że sprawdzeniom przeszłości podlegało ok. 39 tys. osób, a obecnie takie sprawdzenia wykonywane są co 5 lat. Po wejściu w życie nowych przepisów, rocznie rozszerzonym sprawdzeniom przeszłości będzie podlegać ok. 34-40 tys. osób, a przy uwzględnieniu funkcjonowania CPK - nawet ok. 50-60 tys. osób. Dodatkowo standardowym sprawdzeniom przeszłości w cyklu trzyletnim będzie podlegać ok. 7 tys. osób.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawdzenie przeszłości było powtarzane nie rzadziej niż co 5 lat. Projektowana nowela skraca te terminy do 3 lat w przypadku sprawdzenia standardowego oraz do 1 roku lub stałego monitoringu w przypadku rozszerzonego sprawdzenia przeszłości.

