Sejm: Na kolejnym posiedzeniu głosowanie ws. odrzucenia projektu noweli ustawy o postępowaniu egzekucyjnym

Sejm na następnym posiedzeniu, które zaplanowane jest w dniach 7-9 lutego, będzie głosował nad odrzuceniem w całości w pierwszym czytaniu projektu nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. W czwartek wniosek w tej sprawie zgłosił poseł Konfederacji Grzegorz Braun.

Przedstawiając projekt nowelizacji wiceminister finansów Artur Soboń powiedział, że nowe przepisy m.in. usprawnią wszczęcie i prowadzenie egzekucji administracyjnej, zwiększona zostanie również jej efektywność. Proponowane nowe rozwiązania dotyczą również egzekucji VAT-u w specjalnej procedurze zagranicznej.

"Cały projekt oznacza kilka istotnych zmian, uproszczeń, które powodują, że te postępowania będą skuteczne, dochody budżetu państwa będą większe. Oczywiście on jest korzystny również i dla wierzycieli i dla dłużników" - powiedział wiceminister.

Wniosek o odrzucenie projektu w całości w pierwszym czytaniu zgłosił poseł Konfederacji Grzegorz Braun.

W ocenie skutków regulacji projektu podano, że nowelizacja jest konieczna m.in. ze względu na "brak możliwości przymusowego dochodzenia należności z tytułu podatku od towarów i usług rozliczanego w procedurze szczególnej od podatnika, którego miejscem zamieszkania lub siedziby, a co za tym idzie państwem identyfikacji, jest inne państwo niż Polska i w tym państwie identyfikacji została złożona deklaracja".

Jak wskazano w OSR, projektowana ustawa przewiduje dodanie do katalogu dokumentów stanowiących podstawę egzekucji administracyjnej również deklaracji wykazującej należność pieniężną z tytułu podatku od towarów i usług złożonej w państwie członkowskim identyfikacji. Zaproponowano również wyłączenie uzależnienia wszczęcia egzekucji administracyjnej od obowiązku zamieszczania w tych deklaracjach pouczenia, że stanowią one podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

W projekcie znalazła się także zmiana definicji wynagrodzenia za pracę.

"Zaproponowana w projekcie ustawy zmiana definicji wynagrodzenia za pracę będzie obejmowała wynagrodzenia za pracę oraz z innych umów zawartych przez pracodawcę i zobowiązanego, także w okresie 12 miesięcy od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wypłacane przez pracodawcę. Wierzytelności powtarzające się, które stanowią jedyne źródło dochodu zobowiązanego będącego osobą fizyczną, będą podlegały egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy" - wyjaśniono w OSR.

Projekt zakłada także usprawnienie korzystania z Rejestru Należności Publicznoprawnych poprzez umożliwienie automatycznego uzyskiwania danych przez podmioty uprawnione oraz rezygnacji z pisemnej formy upoważnienia osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej do uzyskania jej danych.

"W celu uproszczenia etapu wszczęcia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego obowiązków o charakterze pieniężnym przewiduje się rezygnację z nadawania klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej i przyjęciu zarządzenia zabezpieczenia do wykonania. Ponadto umożliwia się automatyczną weryfikację danych zawartych w tytule wykonawczym z danymi zawartymi w KRS" - podano w OSR.

Polacy szturmują Lotto jak nigdy dotąd. Opowiada nam o tym Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego. Zobaczcie

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl