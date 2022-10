Sejm nie poparł wniosku o odrzucenie projektu ustawy wzmacniającej m.in. kompetencje Rzecznika Finansowego

Sejm nie poparł w czwartek wniosku o odrzucenie w całości projektu ustawy wzmacniającej m.in. kompetencje Rzecznika Finansowego i uruchamiającego Funduszu Edukacji Finansowej (FEF). Projekt skierowano do dalszych plac w komisji finansów publicznych.

Za oddaleniem wniosku głosowało 282 posłów, przeciw było 13, wstrzymało się 159 posłów.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Według wiceministra finansów Piotra Patkowskiego, projekt ma przede wszystkim uporządkować kwestie wydawania środków z Funduszu Edukacji Finansowej. Wskazał, że w funduszu jest obecnie ok. 100 mln zł, ale nie można z nich korzystać, ponieważ nie ma dysponenta funduszu, a ponadto - jak dodał - większość środków jest nieprawomocnie zasądzona, co oznacza, że toczą się jeszcze postępowania sądowe.

Projekt - jak mówił - wiceminister - zakłada, że zarządzającym Funduszem będzie minister właściwy do spraw instytucji finansowych, natomiast o wyborze zdań, które będą finansowane ze środków FEF decydować ma Rada Edukacji Finansowej. W jej skład będą wchodzić: przedstawiciele resortu finansów i edukacji, a także przedstawiciele Rzecznika Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych, Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Narodowego Banku Polskiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Funduszu Rozwoju.

Nowe przepisy zakładają także wzmocnienie kompetencji Rzecznika Finansowego oraz lepsze wykorzystanie jego zasobów. Rzecznik - jak mówił wiceminister - będzie mógł występować w postępowaniach cywilnych klientów instytucji finansowych a także ich spadkobierców. Powstaną także terenowe biura Rzecznika, po to, by klienci nie musieli "jeździć do Warszawy".

W uzasanienieniu poinformowano, że wprowadzone zmian pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie środków z Funduszu Edukacji Finansowej, co ma się przyczynić do zwiększenia kompetencji finansowych społeczeństwa.

Napisano, "że projektowane zmiany zarówno w zakresie zmiany statusu prawnego funduszu gromadzącego środki na finansowanie edukacji finansowej jak i dysponenta tego funduszu pozwolą na skuteczne inicjowanie, organizowanie oraz wspieranie (np. poprzez dofinansowanie) działalności edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie finansów oraz ochrony interesów" klientów rynku finansowego, a także na efektywne wydatkowanie środków przeznaczonych na te cele".

Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2023 r. z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

