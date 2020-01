Sejm: Niedużak z MR: pracujemy nad pakietem ułatwień dla firm, by inwestowały w automatyzację

Pracujemy nad pakietem ułatwień dla przedsiębiorców, który ma zwiększyć bodźce podatkowe do inwestowania w maszyny, roboty, automatyzację - mówił w czwartek w Sejmie wiceminister rozwoju Marek Niedużak.

Wiceszef resortu rozwoju mówiąc o ułatwieniach dla przedsiębiorców, wskazał też na mający obowiązywać od 1 lutego tzw. Mały ZUS plus. Zgodnie z tym rozwiązaniem, jak zaznaczył, uprawnieni przedsiębiorcy będą płacić niższe składki na ubezpieczenie społeczne, jeśli zgłoszą chęć skorzystania z ulgi do 2 marca.

"Z Małego ZUS-u plus od nowego roku będzie mogło skorzystać ok. 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców" - podkreślił Niedużak. Dodał, że z Małego ZUS na dotychczasowych zasadach korzysta ok. 170 tysięcy przedsiębiorców. Przypomniał, że zgodnie z nowymi przepisami zmieni się sposób obliczania składek: "Teraz kwota składek na Małym ZUS zależy od przychodu. Natomiast od lutego będzie zależała od dochodu".

Niedużak wskazał też na rozwiązania, które są opracowywane. "Pracujemy nad pakietem ułatwień, który ma zwiększyć bodźce przede wszystkim podatkowe, do inwestowania w maszyny, roboty, automatyzację, programy i ułatwić odchodzenie w opieraniu się w rozwoju firmy tylko i wyłącznie na niskich kosztach wynagrodzenia" - powiedział. Mówił też o tzw., estońskim modelu rozliczania podatków, nad którym pracuje obecnie Ministerstwo Finansów. "Celem jest zachęcanie firm do inwestowania, by pieniądze nie były wyprowadzane z firmy na konsumpcję, ale by w niej zostawały, by służyły jej dalszemu rozwojowi" - przypomniał. Zaznaczył, że będzie też kontynuowany projekt dot. sukcesji firm (Fundacja Rodzinna).

Mówiąc o poprawie otoczenia biznesowego Niedużak wskazał na przepisy, które już obowiązują takie, m.in. pakiet MŚP, Pakiet Przyjazne Prawo (PPP). Joanna Borowiak (PiS) zwróciła uwagę, na ułatwienia, które wspierają rodzinne firmy, "bo to także wsparcie dla polskiej rodziny". Mówiła, że koszty pracy współmałżonka mogą być wliczane do "kosztów prowadzenia firmy, kosztów podatkowych". "Pakiet Przyjazne Prawo czy mały ZUS plus to tylko jedne z nielicznych przykładów współdziałania z przedsiębiorcami i wychodzenia na przeciw ich oczekiwaniom" - podkreślała Ewa Malik (PiS).

"Dlaczego jest tak źle, jak się chwalicie, że jest tak dobrze. To potwierdzają nie tylko polscy przedsiębiorcy, ale też ważne rankingi międzynarodowe" - przekonywała Mirosława Nykiel (KO). Powołała się na rankingu Doing Business, w którym "od trzech lat spadamy". Przypomniała, że w 2017 r. byliśmy w nim na 27. miejscu, "a teraz na 40. - w czasach dobrej koniunktury gospodarczej". Z kolei Klaudia Jachira (KO) wskazywała na obciążenia dla pracodawców. "Rząd w zastraszającym tempie podnosi pensję minimalną, która teraz wynosi 2,6 tys. brutto, w 2023 r. ma dojść do 4 tys. zł. Rząd nie myśli, kochani przedsiębiorcy, skąd weźmiecie na to kasę, musicie mieć i koniec" - mówiła. "ZUS wzrósł miesięcznie za waszych rządów o 336 zł i 11 groszy (...) dla was to są ogromne wpływy do budżetu, 12 mld rocznie" - wyliczała z kolei posłanka Paulina Hennig-Kloska (KO).

Niedużak odpowiadając na pytania posłów podkreślił, że "mechanizm ustalania składki ZUS, czyli indeksacja składki, obowiązuje w Polsce od 1999 r., nie zaszła w tym zakresie żadna zasadnicza zmiana". Dodał, że w związku z tym "widzimy w Polsce wzrost przeciętnych wynagrodzeń i to też jest dobra wiadomość". "Stąd rząd ma rozwiązanie (...), które jest adresowane do najmniejszych przedsiębiorców, który najbardziej potrzebują wsparcia w tym zakresie" - zaznaczył.

Odnosząc się do spadku Polski w Doing Business powiedział, że jest to bardzo specyficzny ranking, bo bada np. "czas na rejestrację tytułu własności w księgach wieczystych w sądzie (...) w Warszawie". "Nam ten wskaźnik spadł i dlatego w rankingu spadliśmy. Dlaczego spadł? Bo mnóstwo ludzi ma w Polsce w księgach wieczystych do załatwienia sprawy" - tłumaczył. Podkreślił, że ma to związek z przepisami, umożliwiającymi przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.