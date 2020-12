Sejm: Nowela ustawy o przedsiębiorstwach państwowych - do komisji

Sejm skierował w środę do dalszych prac w komisjach projekt noweli ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej. Nowela ma poprawić spójności i przejrzystości prawa - mówił wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka.

W środę w Sejmie odbyło się sprawozdanie komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej. Projektowana ustawa jest reakcją na petycję skierowaną do Sejmu przez obywatela; nowela ma na celu zmiany o charakterze porządkującym.

W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do projektu ustawy poprawki, Sejm ponownie skierował go do dalszych prac do połączonych sejmowych komisji: gospodarki i rozwoju oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej.

Poseł sprawozdawca Wojciech Zubowski (PiS) przekazał posłom, że połączone komisje na posiedzeniu 24 września zarekomendowały przyjęcie noweli.

Wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka mówił, że projekt obejmuje wyłącznie zmianę o charakterze porządkującym; nie mają one charakteru merytorycznego. "Są oczywistą konsekwencją zmian dokonanych w systemie prawnym na przestrzeni ostatnich lat. Efektem tej nowelizacji jest poprawa spójności i przejrzystości prawa. Jest to wynikiem wniosku obywatela, za co mu dziękujemy" - powiedział. Rada Ministrów pozytywnie opiniuje komisyjny projekt - dodał.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, ustawa jest reakcją Komisji do Spraw Petycji Sejmu na petycję skierowaną do Sejmu przez Sebastiana Adamowicza, którą komisja uznała za zasadną.

"Celem ustawy jest dokonanie drobnych zmian w ustawie z 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych i ustawie z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, dostosowujących występujące w niej odesłania i terminologię do aktualnego stanu prawnego" - czytamy.

Jak dodano, ustawa ma charakter porządkujący. "Przedkładany projekt obejmuje wyłącznie zmiany o charakterze porządkującym - zarówno te, które zostały wskazane w petycji, jak i te, które zostały dostrzeżone przez Komisję podczas przygotowywania projektu, a które są tożsame z celem przedstawionym przez autora petycji" - napisano.

Jako przykład podano zapis ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, gdzie występuje pojęcie "przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze LOT".

"Projektowana ustawa zawiera propozycję uchylenia tego przepisu, ponieważ Przedsiębiorstwo państwowe Polskie Linie Lotnicze +LOT+ zostało przekształcone w spółkę stosownie do ustawy z 14 czerwca 1991 r. o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze +LOT+, która utraciła moc na podstawie ustawy z 10 maja 2013 r. o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze +LOT+" - czytamy w uzasadnieniu.

Nowela porządkuje także przepisy dotyczące odprawy przysługującej w przypadku odwołania dyrektora przedsiębiorstwa.

Jak wyjaśniono, w ustawie o przedsiębiorstwach państwowych jest mowa o odprawie przysługującej w przypadku odwołania dyrektora przedsiębiorstwa - w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia. W ustawie o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi zapisane jest, że odprawa taka nie może przekraczać trzykrotności wynagrodzenia miesięcznego.

"W tej sytuacji projektowana ustawa zmierza do zastąpienia (...) wyrazu +sześciomiesięcznego+ wyrazem +trzykrotności miesięcznego+"- napisano w uzasadnieniu.

W projekcie zapisano, że ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.