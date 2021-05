Sejm: Nowela ustawy wydłużająca czas na realizację vouchera turystycznego - do komisji

Projekt nowelizacji ustawy m.in. przedłużający do dwóch lat możliwość realizacji vouchera turystycznego i wprowadzający wsparcie szkolnych sklepików, w środę wieczorem został skierowany do sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Podczas drugiego czytania posłowie zgłosili szereg poprawek.

Chodzi o nowelizację ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W środę podczas drugiego czytania projektu nowelizacji ustawy covidowej zgłoszonych zostało szereg poprawek - m.in. poprawka dotycząca uzależnienia pomocy nie od kodu PKD, a faktycznego spadku przychodów.

Jak zaznaczył poseł Piotr Borys (KO), o taką zmianę postulował m.in. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, argumentując, że udzielania pomoc przedsiębiorcom w oparciu jedynie o PKD ogranicza grono uprawnionych do jej otrzymania firm, mimo że faktycznie poniosły one dotkliwe straty z powodu epidemii.

Inna poprawka zgłoszona w środę do noweli dotyczyła kwestii możliwości odwołania się przedsiębiorców od negatywnej decyzji ws. pomocy. Jak wskazywała posłanka Koalicji Polskiej Bożena Żelazowska, teraz przedsiębiorcy nie mają takiej możliwości.

Jak czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy, w związku z pandemią i wprowadzeniem regulacji umożliwiającej wykorzystanie vouchera na realizację imprezy turystycznej w "okresie 180 dni od dnia odstąpienia przez podróżnego od umowy o udział w imprezie turystycznej lub od rozwiązania przez organizatora turystyki umowy, które nastąpiły w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2", proponuje się przedłużenie terminu na realizację vouchera z jednego roku do dwóch lat.

Rozwiązanie to "umożliwi z jednej strony realizację przez podróżnego pierwotnej imprezy w warunkach bezpiecznych epidemicznie, natomiast organizatorom turystyki umożliwi bezgotówkowe rozliczenie się z podróżnymi" - wyjaśniono.

Druga projektowana zmiana dotyczy przesunięcia terminu zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów. Chodzi o środki, "jakie TFZ wypłacił podróżnym z tytułu umów o udział w imprezie turystycznej, które nie odbyły się w związku z wybuchem epidemii". Zgodnie z zaproponowaną zmianą "zwroty przez organizatorów turystyki do TFZ wypłat rozpoczną się nie od kwietnia 2021 r., jak przewidziano w pierwotnej wersji przepisu (...), lecz najpóźniej do końca grudnia 2021 r." - wskazano.

Dodano, że pozostałe raty będą płatne w terminach do 21 dnia każdego kolejnego miesiąca następującego po tym, w którym nastąpi zwrot pierwszej z rat. "Przesunięcie o osiem miesięcy terminu rozpoczęcia przez organizatorów turystyki zwrotu wypłat do TFZ uzasadnione jest przedłużającą się epidemią, która w znaczący sposób przyczynia się do ograniczenia możliwości wykonywania działalności przez przedsiębiorców turystycznych organizujących imprezy turystyczne" - czytamy w uzasadnieniu.

Trzecia z zaproponowanych zmian wprowadza możliwość umarzania w całości lub w części "należności, odraczania terminów spłaty należności, rozkładania spłaty należności na raty z tytułu np. nienależnie otrzymanych środków w ramach form wsparcia". Jak czytamy, to instrument "potrzebny, ponieważ zdarzają się sytuacje losowe, które uniemożliwiają realizację zobowiązań (np. śmierć, długi okres rehabilitacji)".

"Na mocy projektowanych przepisów starosta z urzędu lub na wniosek przedsiębiorcy uprawniony będzie do umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu ich spłaty, rozłożenia na raty enumeratywnie określonych należności" - podano.

W projekcie zakłada się też m.in. wsparcie sklepików szkolnych. "Proponuje się przyznać następujące środki pomocowe: dofinansowanie do wynagrodzeń, świadczenie postojowe, małą dotację oraz zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne" - wskazano. Podstawowym kryterium przyznania tej pomocy będzie - tak jak jest to dotychczas w tarczy branżowej - 40 proc. spadek przychodów "w okresie odniesienia".

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl