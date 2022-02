Sejm: Opozycja chce odrzucenia projektu zmian w Kodeksie spółek handlowych

Projekt zmian w Kodeksie spółek handlowych zostanie ponownie rozpatrzony przez sejmową komisję. We wtorek KO i Polska 2050 złożyły wniosek o odrzucenie projektu w drugim czytaniu. Janusz Kowalski (PiS) zgłosił kolejne poprawki.

Projekt noweli ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ma m.in. wzmocnić nadzór w spółkach kapitałowych oraz wprowadzić do polskiego ustawodawstwa prawo holdingowe.

Podczas drugiego czytania projektu sprawozdawca komisji Janusz Kowalski (PiS) przypomniał, że jako pełnomocnik rządu ds. reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa był inicjatorem i koordynatorem przygotowania projektu. Zaznaczył, że będzie to największa od 20 lat reforma Kodeksu spółek handlowych.

Kowalski poinformował, że podczas prac w komisjach w projekcie zmieniono m.in. definicję grup spółek. "Doprecyzowaliśmy, że uczestnikami grup spółek mogą być wyłącznie spółki kapitałowe. Wyeliminowaliśmy możliwość bycia przez spółkę z sektora finansowego podlegającą nadzorowi KNF spółką zależną grupy spółek, to był postulat KNF. (...) Kolejna zmiana: wszystkie dokumenty, które są wydawane wspólnikowi, są wydawane w formie zgodnie z jego żądaniem. Zharmonizowaliśmy przepisy karne jeżeli chodzi o wejście w życie ustawy: cała ustawa wejdzie w życie po upływie sześciu miesięcy" - przekazał poseł PiS.

Kowalski przedstawił też stanowisko klubu PiS ws. projektu. "Nasze stanowisko jest w oczywisty sposób pozytywne. Transparentność przygotowania tego projektu myślę, że jest dobrym przykładem, w jaki sposób powinna być przygotowana legislacja dla przedsiębiorców" - powiedział. Wskazał, że w przygotowaniu reformy od samego początku brali udział przedsiębiorcy.

"Bardzo ważne jest z punktu widzenia Kodeksu spółek handlowych wprowadzenie po raz pierwszy prawa grup spółek. Polska wzorem innych państw będzie miała bardzo nowoczesne przepisy prawa handlowego w obszarze korporacyjnym, w obszarze zarządzania grupami spółek. Przyjęliśmy rozwiązania dotyczące funkcjonowania rad nadzorczych, które staną się nie tylko organem kontrolnym, ale przede wszystkim partnerem w spółce. Jedną z najważniejszych zmian w tej reformie jest doprecyzowanie obowiązków informacyjnych zarządu - po takich aferach jak GetBack ta kwestia musiała być w sposób precyzyjny uregulowana" - zaznaczył Kowalski.

Dodał, że po wprowadzeniu proponowanych przepisów osoby skazane za przestępstwa łapownictwa czynnego, biernego, nadużycia uprawnień, płatnej protekcji nie będą mogły zasiadać w organach spółek kapitałowych, radach nadzorczych i zarządach, co - jego zdaniem - przyczyni się do bardziej uczciwej konkurencji w polskim biznesie. Jednocześnie oświadczył, że w imieniu klubu PiS składa do projektu kilka poprawek.

Barbara Dolniak (KO) oceniła, że projekt jest kolejnym bublem prawnym, po podatkowym Polskim Ładzie. Jak mówiła, projekt został przygotowany z rażącym naruszeniem techniki prawodawczej, a jego koncepcja jest sprzeczna z praktyką obrotu gospodarczego, zagrażając bezpieczeństwu tego obrotu. "75 proc. projektu wymagało poprawek merytorycznych czy legislacyjnych. Uwagi zgłaszane przez opozycję i podmioty zewnętrzne nie zostały uwzględnione. Nie przeprowadzono żadnej analizy" - wymieniła. "Ponownie składamy wniosek o odrzucenie projektu" - oświadczyła.

Projekt skrytykował też Dariusz Wieczorek (Lewica). "Zastanawialiśmy się, skąd wprowadzanie tego typu zmian w Kodeksie spółek handlowych i mamy nieodparte wrażenie, że chodzi o jeden zapis: że członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator nie narusza obowiązku dołożenia staranności, jeśli postępując lojalnie wobec spółki działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego. Za wszystkie błędne decyzje we wszystkich spółkach, w których Skarb Państwa ma udziały, nikt na podstawie tego zapisu nie będzie ponosił odpowiedzialności, bo znajdziecie zawsze jakąś opinie, że trzeba było budować elektrownię w Ostrołęce, drukować karty do głosowania. Wtedy zarządy nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności" - ocenił Wieczorek. "Na tym etapie jest to projekt, który nie może być poparty" - oznajmił.

Krzysztof Paszyk (Koalicja Polska) stwierdził, że projekt jest próbą uszczęśliwienia Polaków na siłę. "Nie wiem, jacy eksperci wspierali projektodawców, na pewno nie byli to eksperci odzwierciedlający oczekiwania środowiska. Nie wiemy, jakie autopoprawki zostały zgłoszone, natomiast w tym kształcie będzie naszemu klubowi bardzo trudno ten projekt poprzeć" - zapowiedział Paszyk.

Pozytywnie projekt zmian ocenił Krzysztof Bosak (Konfederacja). Wśród dobrych rozwiązań wymienił m.in. ułatwienie zarządzania grupą spółek poprzez spółkę dominującą w związku z realizacją wspólnej strategii grupy, zapewnienie ochrony wierzycieli spółek zależnych, ich wspólników lub ich akcjonariuszy, a także wzmocnienie rady nadzorczej. "Dziś jest tak, że rady nadzorcze mają charakter atrapowy" - stwierdził Bosak.

Mirosław Suchoń (Polska 2050) poinformował o złożeniu wniosku o odrzucenie projektu w drugim czytaniu. Według niego, proponowane przepisy mają na celu zwiększenie politycznej kontroli nad spółkami Skarbu Państwa. Jako niedopuszczalny kierunek zmian wskazał zapis zwalniający z odpowiedzialności członków rad nadzorczych czy zarządu.

Wiceminister aktywów państwowych Jan Kanthak podkreślił, że projekt był bardzo szeroko konsultowany. Zauważył, że do tej pory opozycja nie zgłosiła żadnych poprawek merytorycznych do projektu, co nie przeszkadza jej krytykować go.

Projekt noweli ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw został skierowany do ponownego rozpatrzenia przez Komisję Nadzwyczajną ds. zmian w kodyfikacjach.

Jak podano w uzasadnieniu projektu, jego podstawowym celem jest wprowadzenie do polskiego prawa regulacji prawnej prawa holdingowego (prawa grup spółek, prawa koncernowego), które określa relacje prywatno-prawne pomiędzy spółką dominującą a jej spółkami zależnymi, co ma się odbywać "w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy), zwłaszcza spółki zależnej".

Projekt - jak wskazano - zmierza też do zwiększenia efektywności nadzoru prowadzonego przez rady nadzorcze spółek kapitałowych.

1 października Sejm nie przyjął wniosku o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

