Sejm: pierwsze czytanie projektu ustawy, która m.in. odblokowuje rozwój produkcji energii z biomasy

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy, w której zawarto w nim m.in. przepisy odblokowującej rozwój produkcji energii z biomasy. Znalazły się w niej także zapisy wzmacniające Agencję Rezerw Materiałowych.

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Znalazły się w niej zapisy, które umożliwiają przekierowanie w 2022 r. wolnych środków z Funduszu Zapasów Interwencyjnych oraz Funduszu Rozwoju Dróg na zakup surowców energetycznych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS), aby wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne oraz uzupełnić zapasy.

Zaproponowane przepisy mają pozwolić na stworzenie zapasów węgla kamiennego i ograniczenie ryzyka wzrostu ubóstwa energetycznego, które w krajowych warunkach jest związane głównie z pokrywaniem zapotrzebowania na ciepło. O te zapisy pytali posłowie w trakcie debaty.

"Jak wielka kwota ma być przekazana z Funduszu Rozwoju Dróg? Słyszę, że ma być to 1,5 mld zł. Te przepisy mają mieć charakter incydentalny, ale słyszę, że na wniosek premiera te środki mają pozostać w Agencji Rezerw Materiałowych" - powiedział poseł Wiesław Szczepański z Klubu Parlamentarnego Lewicy. Apelował on o takie rozwiązanie, żeby środki mogły wrócić do Funduszu Rozwoju Dróg.

W projekcie znalazły się także zmiany w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, które mają ułatwić udział wytwórców biogazu w aukcjach a ogłoszenie samych aukcji możliwe będzie jeszcze w tym roku.

"Dzięki tej zmianie możliwe będzie przeprowadzenie aukcji dla biogazu jeszcze w 2022 r., co pozwoli na szybsze rozpoczęcie planowanych do realizacji inwestycji w źródła wytwórcze biogazu. Intensyfikacja rozwoju wytwarzania biogazu jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i krajowym" - napisano w uzasadnieniu do projektu zmian.

Zwrócono uwagę, na rozszerzenie ustawowego katalogu obiektywnych przesłanek (równocześnie specyficznych dla technologii biogazowej), których wystąpienie zwalniałoby z obowiązku nałożenia na inwestora kary za niedostarczenie 85 proc. wolumenu energii wykazanego w zwycięskiej ofercie aukcyjnej.

Dodano, że zmiana oczekiwana jest przez branżę biogazową, która wskazywała dotychczasowe brzmienie przepisów za barierę uniemożliwiającą uczestnictwo wytwórców biogazu w aukcjach.

"W efekcie rozwój sektora biogazu w Polsce opiera się na instalacjach do 1 MW, które są wyłączone z obowiązku udziału w aukcjach zgodnie z unijnymi zasadami udzielania pomocy publicznej w tym sektorze" - stwierdzono w uzasadnieniu do projektu ustawy.

