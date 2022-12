Sejm: PiS zgłosiło 16 poprawek do projektu budżetu na 2023 r.

Poseł Andrzej Kosztowniak we wtorek w imieniu Klubu Parlamentarnego PiS w Sejmie podczas drugiego czytania projektu ustawy budżetowej na 2023 r. zgłosił 16 poprawek. To dobry budżet odpowiedzialnego rządu w trudnym czasie – ocenił.

Podczas prezentacji stanowiska Komisji Finansów Publicznych jej przewodniczący Andrzej Kosztowniak (PiS) zwrócił się o uchwalenie projektu ustawy wraz z zaakceptowanymi przez komisję finansów publicznych 37 poprawkami. Dodał, że w formie wniosków mniejszości złożono jeszcze 501 poprawek.

Kosztowniak prezentował także opinię Klubu Parlamentarnego PiS do projektu ustawy budżetowej. "To dobry budżet odpowiedzialnego rządu w trudnym czasie" - ocenił.

Przypomniał, że w projekcie budżetu zawarto propozycję kontynuowania programów społecznych takich jak 500+, Dobry start czy kapitał opiekuńczy. Zwrócił także uwagę na rosnące wydatki na służbę zdrowia, które w budżecie na 2023 r. mają osiągnąć poziom 6 proc. PKB, czyli ok. 160 mld zł. Rosną także wydatki na obronność - do 3 proc. PKB w budżecie, a dodatkowo na ten cel zostaną przeznaczone środki pozabudżetowe.

"Zwiększyliśmy dochody budżetowe, dzięki czemu możemy realizować swoje zapowiedzi wyborcze" - powiedział Kosztowniak. "Dzięki zmniejszeniu luki VAT zwiększyliśmy dochody z tego podatku o 50 mld zł. To więcej niż wynoszą wydatki na 500+, na Dobry start i na kapitał opiekuńczy" - dodał.

Przypomniał, że w roku 2022 została obniżona stawka PIT z 17 do 12 proc., przy jednoczesnym podniesieniu progu wolnego od podatku do 30 tys. zł i progu podatkowego do 120 tys. zł. Dodał także o obniżkach VAT i innych podatków w 2022 r. w ramach tarcz antyinflacyjnych.

