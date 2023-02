Sejm: Podkomisja zapoznała się z informacją o przymusowej restrukturyzacji PBS w Sanoku

Posłowie sejmowej podkomisji ds. rozwoju gospodarczego zapoznali się w czwartek z informacją o powodach i przebiegu zakończonej już przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, przedstawioną przez przedstawicieli KNF i BFG.

15 stycznia 2020 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny zdecydował o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji PBS w Sanoku, a także o umorzeniu obligacji wyemitowanych przez bank. Decyzja o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wynikała ze złej sytuacji kapitałowej banku.

Jak zaznaczył na czwartkowym posiedzeniu podkomisji prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Piotr Tomaszewski, PBS w Sanoku "na dzień podejmowania decyzji był drugim co do wielkości bankiem spółdzielczym w Polsce". "Ten proces (restrukturyzacji - PAP) już się zakończył" - podkreślił.

Alternatywą dla przymusowej restrukturyzacji była upadłość PBS. BFG rozpoczął przymusową restrukturyzację banku, ponieważ zostały spełnione trzy warunki.

Po pierwsze PBS był zagrożony upadłością. Po drugie nie było przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania PBS pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością. Po trzecie, podjęcie przymusowej restrukturyzacji banku było konieczne w interesie publicznym.

Przymusowa restrukturyzacja PBS w Sanoku odbyła się z użyciem banku pomostowego - Banku Nowego BFG S.A., instytucji o kapitale 100 mln zł.

W trakcie posiedzenia podkomisji przedstawiciele BFG i KNF przypomnieli, że decyzja o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wynikała ze złej sytuacji kapitałowej PBS w Sanoku. Bank był zagrożony upadłością i nie było przesłanek wskazujących na to, by działania nadzorcze lub działania banku pozwoliły we właściwym czasie usunąć to zagrożenie.

W wyniku trwającej półtora roku restrukturyzacji 27 października 2021 roku BFG podpisał umowę sprzedaży 100 proc. akcji Banku Nowego BFG. Pakiet większościowy (72 proc.) objął Wielkopolski Bank Spółdzielczy, działający pod nazwą neoBANK, a pozostałe akcje nabyły inne podmioty.

