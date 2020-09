Sejm poparł część poprawek Senatu do tzw. drugiej tarczy dla turystyki.

Sejm w czwartek poparł część poprawek Senatu, zgłoszonych do tzw. drugiej tarczy dla turystyki. To m.in. wydłużenie okresu zwolnienia ze składek czy obniżenie progów, od których przysługuje pomoc. Ustawa trafi teraz do prezydenta.

Sejm, mimo negatywnej opinii komisji finansów publicznych przyjął poprawkę Senatu, zakładającą, że ustawa obejmie również tych organizatorów turystyki, którzy zostali wpisani do właściwego rejestru po 7 marca 2020 r.

Posłowie zgodzili się na propozycje Senatu, by obniżyć z 80 do 75 proc. stopnia spadku przychodu z prowadzonej działalności jako wymogu uzyskania przewidzianego ustawą dodatkowego świadczenia postojowego, oraz jako wymogu zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne itp.

Poparcie zyskała także poprawka, przewidująca wydłużenia okresu zwolnienia ze składek do 30 września 2020 r.

Zgodnie z nowymi przepisami organizator turystyki za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie mógł złożyć do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wniosek o udzielenie wypłaty. Będzie on musiał do wniosku dołączyć wykaz umów, od których odstąpili klienci.

Wniosek do UFG będzie składał też podróżny, który ubiega się o rekompensatę.

Przepisy stanowią, że UFG po otrzymaniu wniosków od organizatora turystyki oraz podróżnego będzie je weryfikował, a następnie dokonywał wypłat na rzecz podróżnych. Taka weryfikacja ma trwać maksymalnie do czterech miesięcy, a rekompensaty mają być wypłacane w ciągu 14 dni od jej zakończenia.

Środki na wypłaty mają pochodzić z nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Zwrotów, który stanowić będzie wyodrębniony rachunek w BGK. Źródłem finansowania zadań Funduszu mają być m.in. wpłaty z budżetu państwa czy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Nowela tworzy ponadto Turystyczny Fundusz Pomocowy, którego zadaniem będzie wsparcie w przyszłości organizatorów turystyki w sytuacji podobnej jak obecny kryzys wywołany koronawirusem.