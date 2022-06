Sejm poparł zmianę reguły wydatkowej

Sejm uchwalił w czwartek nowelę ustawy, która zmienia stabilizującą regułę wydatkową służącą do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa.

Reguła wydatkowa to wzór do wyliczania maksymalnego limitu wydatków najważniejszych instytucji państwa.

Nowela, dostosowuje stabilizującą regułę wydatkową (SRW) do obecnej sytuacji makroekonomicznej związanej w wysoką inflacją.

Stabilizująca reguła wydatkowa obejmie swym zakresem Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki.

Chodzi o nowelę ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo ochrony środowiska wprowadzającą zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), którą poparło 231 posłów, przeciw było 218 posłów, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Przed przyjęciem ustawy, większość sejmowa nie poparła wniosku opozycji o odrzucenia projektu nowelizacji w całości.

Reguła wydatkowa to wzór do wyliczania maksymalnego limitu wydatków najważniejszych instytucji państwa - powyżej tak ustalonej kwoty nakłady nie mogą rosnąć.

Nowela, dostosowuje stabilizującą regułę wydatkową (SRW) do obecnej sytuacji makroekonomicznej związanej w wysoką inflacją wywołaną m.in. wzrostem cen energii po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Zmiana reguły polega na tym, że przy obliczaniu kwoty wydatków w oparciu o SRW, wskaźnik celu inflacyjnego, określanego przez RPP, zostanie zastąpiony średniorocznym wskaźnikiem inflacji.

Stabilizująca reguła

W uzasadnieniu do noweli wskazano, że Komisja Europejska uznała za potrzebne utrzymanie ogólnej klauzuli wyjścia do końca 2023 r. Inwazja Rosji na Ukrainę, bezprecedensowe wzrosty cen energii oraz dalsze zakłócenia w łańcuchach dostaw sprawiły bowiem, że unijne gospodarki nie wróciły do stanu normalności.

Komisja Europejska, decydując o przedłużeniu klauzuli, miała też na względzie potrzebę zapewnienia elastycznej polityki budżetowej, zdolnej do reakcji w obliczu gospodarczych skutków rosyjskiej agresji na Ukrainę, takich jak utrudnienia w dostawach energii.

Równocześnie KE zaleca, aby tempo wzrostu wydatków bieżących w 2023 r. było zgodne z neutralnym nastawieniem polityki budżetowej, a więc nie przekładało się ani na konsolidację ani na ekspansję fiskalną.

Jak wyjaśniono, rozwiązanie zapobiegnie wymuszeniu nadmiernej konsolidacji fiskalnej, czyli skokowym cięciom w budżecie państwa. Dzięki temu możliwe będzie np. kontynuowanie działań, które związane są z łagodzeniem negatywnych skutków rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Dodano, że stabilizująca reguła wydatkowa obejmie swym zakresem Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki. Chodzi o zachowanie spójności ze zobowiązaniami Polski podjętymi w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl