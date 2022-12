Sejm: posłowie odrzucili większość poprawek Senatu do ustawy okołobudżetowej

Sejm w czwartek odrzucił większość poprawek Senatu do ustawy okołobudżetowej. Przyjęte zmiany miały charakter porządkujący i legislacyjny.

W czwartek Sejm głosował nad uchwałą Senatu do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023, czyli tzw. ustawy okołobudżetowej. Senat zaproponował 19 poprawek do ustawy.

Sejm opowiedział się za odrzuceniem większości z nich. Tym samym zostały odrzucone poprawki, mające na celu m.in. wykreślenie z ustawy zapisów, na mocy których premier uzyskał uprawnienia do samodzielnego blokowania środków w budżecie, aby przeznaczyć je na obsługę długu publicznego czy rząd dostał prawo do przekazania papierów skarbowych o wartości do 20 mld zł na Fundusz Reprywatyzacji. Odrzucone zostały poprawki, mające na celu podniesienie kwot bazowych, które służą do wyliczania wynagrodzenia nauczycieli, a także sędziów i prokuratorów. Senat chciał, aby kwoty bazowe były liczone na podstawie warunków z 2021 r., tymczasem po odrzuceniu poprawek będą one liczone na podstawie danych z 2019 r.

Przyjęte przez Sejm poprawki Senatu miały charakter porządkujący i legislacyjny.

Ustawa okołobudżetowa jest ściśle związana z projektem budżetu na rok przyszły. Przewidziane propozycje odpowiadają kwotom ujętym w projekcie budżetu i zapewniają jego prawidłową realizację.

W ustawie zapisano m.in., że zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w sferze budżetowej zostanie utrzymany na poziomie z 2022 r., a podstawę ma stanowić 2019 r. Wprowadzona została podstawa prawna dla podwyższenia w 2023 r. kwoty środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na Krajowy Fundusz Szkoleniowy - do wysokości ok. 277,5 mln zł, co będzie stanowiło 4 proc. kwoty przychodów ze składki na Fundusz Pracy w 2021 r.

Ponadto w ustawie wprowadzono możliwość przekazania w 2023 r. przez ministra finansów skarbowych papierów wartościowych uczelniom publicznym na program "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza" oraz wsparcie potencjału uczelni.

Teraz ustawa zostanie przekazana do podpisu prezydentowi.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl