Sejm: Posłowie za tym, by do końca 2025 r. lotniska mogły korzystać ze specustawy

Sejmowa Komisja Infrastruktury jednogłośnie zgodziła się w czwartek na wydłużenie do końca 2025 r. możliwości korzystania ze specustawy lotniskowej przez zakładających oraz zarządzających lotniskami oraz Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Dotychczasowe przepisy umożliwiają to do 31 grudnia 2020 r.

W czwartek na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu noweli ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.

Projekt dotyczy wydłużenia do końca 2025 r. terminu, który umożliwia zakładającym lotniska, zarządzającym lotniskami, a także Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej korzystanie z rozwiązań przewidzianych w specustawie lotniskowej.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za tym, by uchwalić projekt ustawy bez poprawek.

W trakcie posiedzenia komisji wiceminister infrastruktury Marcin Horała przypomniał, że specustawa w dotychczasowym kształcie wygasłaby w 2020 r.

"Uważamy, że ta ustawa się sprawdziła, pozwalając sprawnie realizować inwestycje w branży lotniczej. One oczywiście teraz, w tym trudnym czasie, są w znacznej mierze ograniczane, czy nawet wstrzymywane, nie mniej takie inwestycje nadal są potrzebne. Szczególnie dla lotnisk regionalnych, które muszą wręcz pewne inwestycje przeprowadzić lub utrzymać pewne zdolności techniczne" - powiedział Horała.

Jako przykład podał m.in. lotnisko Kraków-Balice, które w planach ma budowę nowego pasa startowego. "Tam port lotniczy jest zaawansowany w tym procesie inwestycyjnym. Jest to rzecz niewątpliwie niezbędna dla lotniska w Krakowie" - powiedział.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu noweli, zgodnie ze specustawą lotniskową inwestycja w zakresie lotniska użytku publicznego oznacza budowę, przebudowę lub rozbudowę lotniska użytku publicznego lub urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego. Natomiast przez urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego rozumie się urządzenia i obiekty służące do realizacji przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej zadań w zakresie zapewnienia służb żeglugi powietrznej, zarządzania przestrzenią powietrzną oraz zarządzania przepływem ruchu lotniczego, a także lotnicze urządzenia naziemne zarządzającego lotniskiem.

"Aktualnie branża lotnicza przeżywa kryzys związany ze stanem pandemii COVID-19, która przede wszystkim negatywnie wpłynęła na sytuację finansową podmiotów działających na rynku lotniczym. Z uwagi na konieczność zapewnienia środków finansowych na bieżącą działalność, zarządzający lotniskami wstrzymali realizację inwestycji mających na celu rozbudowę infrastruktury" - czytamy w uzasadnieniu.

Jak wskazują prognozy analityków ekonomicznych z drugiej połowy 2020 r. - czytamy w uzasadnieniu - osiągnięcie wskaźników ruchu lotniczego z 2019 r. będzie możliwe dopiero w 2024 r., pod warunkiem, że zachorowania na COVID-19 będą się utrzymywać na niskim poziomie, a pasażerowie będą korzystać z transportu lotniczego.

"W tej sytuacji rynek usług transportu lotniczego stoi przed wyzwaniem, którym jest powrót do stanu funkcjonowania i rentowności sprzed pandemii COVID-19. Cel ten może zostać osiągnięty przez inwestycje w infrastrukturę lotnisk użytku publicznego w sposób zrównoważony, wraz z jednoczesnym zapewnieniem najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska" - napisano w uzasadnieniu.

Według autorów projektu ustawy, rozwijanie istniejącej infrastruktury portów lotniczych zaspokoi bieżące i przyszłe potrzeby portów lotniczych oraz przewoźników lotniczych, realizując przy tym politykę zrównoważonego rozwoju regionów. "Rozwój skokowy będzie możliwy przez stworzenie nowoczesnego hubu - ten wariant zostanie zrealizowany jako inwestycja w Centralny Port Komunikacyjny będący węzłem przesiadkowym integrującym transport lotniczy, kolejowy i drogowy" - napisano.

Jak czytamy w uzasadnieniu, CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

W projekcie zapisano, że ustawa ma wejść z życie z dniem 31 grudnia 2020 r.