Sejm: Posłowie złożyli poprawki do projektu o świadczeniu dla sołtysów

Uprawnionym do otrzymywania dodatkowego świadczenia emerytalnego dla sołtysów ma być ten, kto sprawował tę funkcję co najmniej dwie kadencje, ale nie mniej niż 8 lat - zakłada przedstawiona w czwartek w Sejmie poprawka złożona przez Prawo i Sprawiedliwość.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Wcześniej, w rządowym projekcie tego świadczenia, założono, że uprawnione do dodatkowego świadczenia emerytalnego będą osoby, które przez ponad 10 lat pełniły funkcję sołtysa.

"Klub Prawa i Sprawiedliwości jest za przyjęciem rządowego projektu ustawy ale jednocześnie (...) do tej ustawy rządowej składam poprawkę, która dotyczy tego, że osoba uprawniona do pobierania świadczenia musi spełnić następujący czasokres: musi być co najmniej dwie kadencje, ale nie mniej niż osiem lat" - powiedział poseł Jerzy Małecki (PiS) w czwartek podczas drugiego czytania projektu w Sejmie.

Z kolei Ryszard Wilczyński, w imieniu klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej złożył poprawkę, która zakłada, że świadczenie ma otrzymywać każdy obecnie pracujący sołtys.

"Wnosimy o to, żeby uhonorować pracę wszystkich tych, którzy teraz pracują i wykonują pracę jak pracownik gminy. Każdy sołtys powinien mieć prawo do takiego wynagrodzenia, bo pracuje, inaczej musiałaby tę pracę wykonać po prostu gmina i taką poprawkę składamy" - powiedział Wilczyński.

Klub KO złożył ponadto poprawkę, aby sołectwa mogły zakładać konta bankowe, aby można było na nich gromadzić pieniądze z działalności własnej sołectwa, czy z darowizn. Inna z poprawek KO umożliwia otrzymywanie przez sołectwa dotacji z budżetu.

Poprawkę do projektu złożył też klub Koalicji Polskiej. Przewiduje ona, że świadczenie emerytalne, poza sołtysem, ma również otrzymywać przewodniczący organów wykonawczych jednostki pomocniczej gminy do 20 tys. mieszkańców, czyli przewodniczący rad osiedli.

W związku ze złożeniem poprawek w drugim czytaniu, projekt ustawy został skierowany do sejmowej komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej.

W środę sejmowa komisja samorządu, która rozpatrywała cztery różne projekty dotyczące dodatkowych świadczeń dla sołtysów zgłoszone przez rząd, Senat, Solidarną Polskę i Koalicję Polską, zdecydowała, że projektem wiodącym będzie projekt rządowy.

Rządowy projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa przewiduje przyznanie dodatkowego świadczenia w wysokości 300 zł miesięcznie osobom, które osiągnęły wiek 60 lat w przypadku kobiet, a 65 lat w przypadku mężczyzn, oraz pełniły przez co najmniej 10 lat funkcję sołtysa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Przy czym nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Świadczenie na wniosek osoby uprawnionej ma być wypłacane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, natomiast finansowane z budżetu państwa i corocznie - 1 marca waloryzowane ustawowym wskaźnikiem waloryzacji. Maksymalny limit wydatków budżetowych w projekcie ustalono na niespełna 74 mln zł w 2023 r. W kolejnych latach ma rosnąć od ponad 162 mln zł w 2024 r. do prawie 233 mln zł w 2032 r. Zgodnie z projektem ustawa ma obowiązywać od 1 lipca 2023 r.

Czy jesteśmy w najgorszym momencie dla gospodarki i będzie tylko lepiej? Rozmawiamy z prezesem PFR, prawą ręką Mateusza Morawieckiego

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl