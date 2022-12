Sejm: Premier: zobowiązuję się, że ustawa 10H będzie procedowana szybciej niż dotąd

Dyskusje w ramach naszego obozu politycznego w sprawie ustawy 10H już się zakończyły; mogę się zobowiązać, że będzie procedowana szybciej niż dotąd - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że w najbliższych 2-3 miesiącach PEP2040 zostanie przyjęta przez rząd.

Szef rządu uczestniczył w czwartek w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Energii Odnawialnej.

"Wszystko to, co wiąże się z przyspieszeniem inwestycji w energetykę odnawialną przy jednoczesnym braku konieczności usuwania przeszkód w sieciach przesyłowych i dobudowywania zdolności wytwórczych w energetyce konwencjonalnej, będziemy robili w trybie przyspieszonym" - zadeklarował premier Morawiecki, odpowiadając członkom zespołu apelującym o przyspieszenie prac nad przyjęciem tzw. ustawy wiatrakowej (10H).

"Co do samego 10H, to ustawa została złożona (...). Ja mogę zobowiązać się, że ona ulegnie szybszemu procedowaniu niż do tej pory, bo rzeczywiście (...) pół roku jest już w Sejmie" - przyznał szef rządu. Dodał, że dotyczące ustawy 10H "dyskusje w ramach naszego obozu politycznego nie tyle są na ukończeniu, tylko się już po prostu zakończyły". "Dlatego wierzę, że bardzo szybko ona pójdzie do przodu" - dodał.

Premier Morawiecki odniósł się także do Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040). "W najbliższych paru miesiącach, do końca stycznia czy na początku (tego miesiąca), czy nawet (do końca) grudnia - mamy plan, żeby ona była gotowa. Ja wolę ostrożnie państwu obiecać, że w najbliższych 2-3 miesiącach ona zostanie przyjęta na poziomie rządowym" - zapowiedział Mateusz Morawiecki.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl