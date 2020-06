Sejm: Prezydencki projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym - do komisji (aktualizacja)

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zajmie się prezydenckim projektem ustawy o Polskim Bonie Turystycznym - zdecydował w piątek Sejm. 500-złotowy bon turystyczny otrzymają beneficjenci programu 500+ i dodatków opiekuńczych; będą mogli nim płacić np. za hotele.

W piątek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.

Posłowie zdecydowali o skierowaniu projektu do dalszych prac w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która zajmuje się nim od godz. ok. 14.

Wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz odpowiadając w piątek na pytania posłów przypomniała, że w pierwszej tarczy były już rozwiązania dla branży turystycznej. "Z dostępnych od 1 kwietnia rozwiązań skorzystało ponad 15 tys. firm z branży turystycznej. Z Tarczy Finansowej do branży turystycznej spłynęło już 4 mld zł. Jest to największe tego typu wsparcie dla branży turystycznej od 1989 roku" - powiedziała.

Jak tłumaczyła, beneficjentami prezydenckiego rozwiązania będą wszystkie podmioty prowadzące działalność związaną z turystyką. "Będzie to szeroko rozumiana baza noclegowa, od agroturystyki po hotele - są one wpisane w ustawie - oraz wszelkie inne oferty turystyczne oferowane przez touroperatorów" - tłumaczyła.

Ponadto - jak mówiła - beneficjentami będą wszyscy przedsiębiorcy turystyczni. Z bonu będzie mógł skorzystać każdy przedsiębiorca w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jak i ten, kto prowadzi działalność odpłatną.

"Także beneficjentami będą np. organizatorzy wydarzeń kulturalnych, wydarzeń artystycznych, jeśli będą oni częścią pakietu. Restauratorzy także - nie wprost, nie bezpośrednio. Ale nie jest to rozwiązanie przypadkowe. Przeanalizowaliśmy podobne rozwiązania obecne na Węgrzech, w Bułgarii, we Francji i we Włoszech. Tam gastronomia nie dostaje osobno. Nie chcielibyśmy, żeby ten bon był przeznaczany na wydatki w fast foodach" - tłumaczyła Emilewicz.

Minister przekazała, że beneficjentami będą także organizatorzy wypoczynku dziecięcego, organizacje pozarządowe, którzy organizują obozy sportowe, harcerskie, a także schroniska PTTK.

Minister w Kancelarii Prezydenta RP Anna Surówka-Pasek przekazała, że według szacunków, uprawnionych do skorzystania z bonu jest około 6,4 mln dzieci. "Przy czym około 300 tys. dzieci niepełnosprawnych otrzyma jeszcze ten dodatkowy bon, który umożliwi skorzystanie im z usług turystycznych" - zapowiedziała.

W projekcie ustawy napisano, że ustawa określa zasady przyznawania i realizacji świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego, zwanego "świadczeniem w formie bonu", oraz dodatkowego świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego, zwanego "dodatkowym świadczeniem w formie bonu". Wyjaśniono, że Polski Bon Turystyczny to dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienie do świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu.

Świadczenie w formie bonu będzie wynosić 500 zł na każde dziecko. Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze ani na inne środki wymiany. Za pomocą bonu będzie można dokonać płatności za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną.

W uzasadnieniu do projektu zapisano, że "uprawnienie do otrzymania bonu przysługiwać będzie beneficjentom programu społecznego 500+, a także beneficjentom dodatków, (...) czyli wszystkim tym osobom, które w dniu wejścia w życie ustawy mają przyznane prawo do tych świadczeń lub dodatków oraz którym prawo to zostanie przyznane w okresie od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r." Prawo do dodatkowego świadczenia w formie bonu przysługiwać będzie natomiast osobie, która ma przyznane prawo do świadczenia lub dodatku na dziecko niepełnosprawne.

W projekcie zapisano, że na dziecko niepełnosprawne przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł.

Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygasa w dniu 31 marca 2022 r. Oznacza to, że do tego dnia włącznie możliwe będzie dokonanie za pomocą bonu płatności za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną.

Instytucje zaangażowane w realizację projektowanego przedsięwzięcia to przede wszystkim Polska Organizacja Turystyczna, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.

Podstawowym zadaniem Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) będzie prowadzenie listy przedsiębiorców oraz organizacji pożytku publicznego przyjmujących płatność za usługi hotelarskie oraz imprezy turystyczne za pomocą bonu. POT będzie udostępniać na swojej stronie internetowej listę przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, które zarejestrowały się w systemie teleinformatycznym, z racji czego będą uprawnione do przyjmowania płatności za pomocą bonu. POT zostanie wyposażony także w możliwość wykonywania czynności sprawdzających w odniesieniu do podmiotów umieszczonych na ww. liście, a w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości, będzie w drodze decyzji administracyjnej wykreślać te podmioty z listy. Ponadto, POT będzie wykonywał zadania związane z promocją przedsięwzięć i akcji związanych z bonem.

Prezydencki projekt wpłynął do Sejmu w czwartek.