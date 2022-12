Projekt budżetu na 2023 r. wrócił do Komisji Finansów Publicznych

We wtorek w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy budżetowej na 2023 r. W trakcie obrad zostały zgłoszone poprawki, dlatego projekt wrócił do Komisji Finansów Publicznych.

Projekt ustawy budżetowej zakłada, że w przyszłym roku dochody budżetu państwa wyniosą 604,7 mld zł, a wydatki 672,7 mld zł, co oznacza, że deficyt ma być nie większy niż 68 mld zł.

