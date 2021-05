Sejm: Projekt dot. społecznych agencji najmu wraca do komisji

Rządowy projekt zmian w przepisach dotyczących powstania społecznych agencji najmu wrócił do Komisji Infrastruktury. Podczas drugiego czytania w czwartek kluby zgłosiły poprawki do projektu, który ma zwiększyć podaż tanich mieszkań na wynajem.

Chodzi o rządowy projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i innych ustaw, który zakłada m.in. wprowadzenie do porządku prawnego społecznych agencji najmu (SAN), czyli modelu pośrednictwa pomiędzy właścicielami mieszkań a osobami fizycznymi, których dochody lub sytuacja życiowa nie pozwalają na wynajem mieszkania na zasadach komercyjnych.

Jak mówiła podczas drugiego czytania posłanka-sprawozdawca Anna Paluch z PiS, celem projektu jest umożliwienie wynajęcia mieszkania obywatelom o nieco niższych dochodach, nie pozwalających na korzystanie z komercyjnego rynku najmu. Zaznaczyła, że pozwoli to na wzbogacenie tkanki miejskiej, bo obok siebie będą mogli mieszkać zarówno ludzie bogatsi, jak i o niższych dochodach. Wskazała, że chodzi też m.in. o poradzenie sobie z zastojem na rynku najmu mieszkań, zarówno długoterminowym, jak krótkoterminowym po pandemii.

Paluch złożyła w imieniu klubu PiS poprawki odnoszące się do zapewnienia ciągłości finansowania dla gmin, które zdecydowały się na realizację polityki mieszkaniowej. Jak wyjaśniała, przepisy zapewniające tę ciągłość znalazły się w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, jednak ponieważ Senat rekomendował ich usunięcie, klub PiS zaproponował zawarcie ich w procedowanym projekcie.

Krystyna Sibińska z KO oceniła w swoim wystąpieniu, że dotychczasowe działania rządu mające na celu rozwój mieszkalnictwa zakończyły się fiaskiem. Zwróciła uwagę, że społecznicy oraz organizacje pozarządowe potrzebują większego wsparcia, by działać w tym obszarze. Złożyła poprawki, które prowadzą do tego, że "jeśli SAN-y w porozumieniu z gminami (...) powstaną, miały realny wpływ na politykę mieszkaniową". Zaznaczyła, że KO popiera rządowy projekt.

Także Wiesław Szczepański (Lewica) ocenił, że projekt jest "dobry", ale nie rozwiązuje problemu tanich mieszkań ani nie przyczyni się do powstania nowych. Zaznaczył, że propozycje zmian są korzystne zwłaszcza dla właścicieli kilku lokali, którzy dziś boją się je wynająć ze względu na przepisy chroniące lokatorów. W jego opinii ciężar utrzymania SAN-ów spadnie na gminy, bo wsparcie rządowe jest za małe. Złożył poprawkę do projektu, która pozwoli na uwzględnienie spółdzielni w programie. Zapowiedział też, że jego klub poprze projekt.

Ze względu na epidemię zmniejszyło się zapotrzebowanie na najem, więc jego wsparcie jest potrzebne - przekonywał Stefan Krajewski z Koalicji Polskiej. Zaznaczył, że włączenie samorządów daje szansę na powodzenie tego przedsięwzięcia, mimo iż podchodzą one z rezerwą do tego projektu. Ocenił, że program jest zbyt wąsko zakrojony i stanowi rodzaj "pilotażu", więc nie rozwiąże problemu braku mieszkań na większą skalę. Jak powiedział, KP zagłosuje za projektem.

Michał Urbaniak z Konfederacji podkreślał, że ceny najmu w wielu miejscach przekraczają możliwości mniej zarabiających osób, zwłaszcza młodych. Zwrócił uwagę, iż nie powiódł się rządowy program Mieszkanie Plus.

W opinii Hanny Gill-Piątek z koła Polska 2050, należałoby wzmocnić rolę organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących Społeczne Agencje Najmu, m.in. by wspierały lokatorów korzystających z usług SAN. Posłanka zaznaczyła, że w czasie prac nad projektem rozmawiano z samorządami, a nie potencjalnymi operatorami SAN-ów. Złożyła pięć poprawek do projektu, idących w kierunku lepszego zabezpieczenia operatorów SAN.

Biorący udział w dyskusji wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak podkreślał, że szacunki kosztów wskazane w uzasadnieniu do projektów nie stanowią górnych limitów wydatków państwa na program, więc jeśli zainteresowanie nim będzie większe niż zakłada rząd, to "środki się znajdą". Doprecyzował, że chodzi o fundusze z BGK. Poinformował, że jeśli chodzi o możliwość prowadzenia SAN-ów przez spółdzielnie, to w toku konsultacji spółdzielnie nie wyrażały zainteresowania taką działalnością. Podkreślił, że projekt był konsultowany z organizacjami pożytku publicznego.

Według założeń projektu, model SAN pozwoli gminom zwiększyć ofertę mieszkaniową na swoim terenie bez konieczności ponoszenia przez nie wydatków na budowę mieszkań. Nawiązanie przez samorząd współpracy z SAN ma bowiem umożliwić wykorzystanie w tym celu istniejących już lokali, pozyskanych np. z komercyjnego rynku najmu.

Jak napisano w uzasadnieniu, projektowana ustawa określa w szczególności podmioty uprawnione do prowadzenia działalności SAN oraz zasady działania Agencji, które będą specjalizować się w pozyskiwaniu mieszkań na rynku, głównie od osób fizycznych. Oferując długoletnią dzierżawę z gwarancją czynszu, będą mogły wynegocjować obniżenie stawki czynszu. Zdaniem autorów, jak wskazują doświadczenia zagraniczne, obniżka może wynieść nawet ok. 20 proc. Dodatkową zachętą dla właścicieli do wydzierżawiania lokali od SAN są zaproponowane w projekcie zwolnienia podatkowe, w tym zwolnienie z podatku VAT.

Dzierżawione mieszkania będą mogły być wynajęte przez SAN osobom, których dochody lub sytuacja życiowa nie pozwalają na wynajem mieszkania na zasadach komercyjnych. Wiąże to SAN-y z realizacją polityki mieszkaniowej, szczególnie w skali lokalnej, stąd zawarte w projekcie ścisłe powiązanie działalności SAN z celami mieszkaniowymi samorządów gminnych oraz umożliwienie najemcom spełniającym ustawowe kryteria dochodowe ubiegania się o dopłaty do czynszu.

Na zasadach ogólnych SAN-y będą mogły rozszerzyć swoją działalność o usługi socjalne kierowane do najemców potrzebujących wsparcia w trudnej sytuacji życiowej lub stabilności niezbędnej do rozpoczęcia samodzielnego, dorosłego życia (usamodzielnianie wychowanków pieczy zastępczej, młode rodziny).

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl