Sejm: Projekt dot. wsparcia dla kredytobiorców - wraca do komisji

W związku ze złożeniem kolejnych poprawek, projekt ustawy dotyczący wsparcia kredytobiorców ponownie trafi pod obrady komisji finansów. Posłowie chcą m.in. likwidacji tzw. podatku Belki, czy wydłużenia wakacji kredytowych.

W środę wieczorem w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Projekt przewiduje m.in. możliwość skorzystania z wakacji kredytowych przez osoby zadłużone w złotych. Będą one mogły wnioskować o cztery miesiące wakacji kredytowych w tym roku (po dwa miesiące w III i IV kw. 2022 i po jednym miesiącu w każdym kwartale roku 2023).

W trakcie debaty towarzyszącej drugiemu czytaniu posłowie opozycyjnych klubów i kół złożyli kolejne poprawki do projektu ustawy.

Daria Gosek-Popiołek (Lewica) proponowała, aby większa grupa kredytobiorców mogła skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Jacek Protasiewicz z Koalicji Polskiej złożył poprawki, których celem było obniżenie do zera marży dla banków udzielających kredytów, co miałoby wpłynąć na obniżenie miesięcznych rat o kilkaset złotych. Kolejna poprawka zakładała z kolei likwidację tzw. podatku Belki. Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050) złożyła z kolei poprawkę, by kredytobiorcom, którzy są w najtrudniejszej sytuacji, przysługiwały wakacje kredytowe w wymiarze do 10 proc. długości trwania umowy kredytowej.

Przedstawiciele klubów opozycyjnych generalnie krytykowali rozwiązania rządowe - jako ich zdaniem - niewystarczające. Wskazywali ponadto, że RPP w środę podjęła decyzję o kolejnej podwyżce stóp procentowych, która wpłynie na dalsze zwiększenie rat kredytów.

Wiceminister finansów Piotr Patkowski tłumaczył, że nowe przepisy mają trzy filary. Po pierwsze chodzi o "ulgę na już" w postaci wakacji kredytowych dla wszystkich kredytobiorców, bez szufladkowania ich. Po drugie chodzi o zmiany w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, tak aby więcej potrzebujących mogło z niego skorzystać. Patkowski dodał, że cieszy się on coraz większym zainteresowaniem. Trzecim filarem - jak mówił wiceminister - jest kluczowa zmiana systemowa, która ma pomóc nie tylko teraz, ale i w przyszłości. Chodzi o wskazanie zamiennika dla wskaźnika WIBOR.

Patkowski dodał, że resort zachęca też banki komercyjne do podwyższania oprocentowania depozytów bankowych. Zwrócił uwagę, że dwa należące do państwa banki "bardzo wyraźnie podniosły oprocentowanie lokat".

W środę sejmowa komisja finansów zaakceptowała poprawkę PiS, której celem jest wydłużenie działania tarcz antyinflacyjnych do 31 października. Jak tłumaczył wiceminister finansów Piotr Patkowski, poprawka ta ma na celu "czyste przedłużenie rozwiązań z tarcz antyinflacyjnych, w zakresie stawek akcyzy, VAT, podatku detalicznego, dotyczących paliw, nośników energii i nawozów".

W ramach tarcz antyinflacyjnych, które obecnie obowiązują do 31 lipca, stosowana jest niższa stawka podatku VAT na paliwa (8 proc. zamiast 23 proc.), stawka VAT na prąd i ciepło wynosi 5 proc. a stawka tego podatku na gaz wynosi 0 proc. Do tego dochodzi jeszcze stosowanie zerowej stawki na podstawowe produkty żywnościowe i na nawozy i wybrane środki produkcji rolniczej. Poza tym niedawno do 31 lipca przedłużono obniżkę akcyzy na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżki stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe oraz czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży ww. paliw. Wprowadzono także obniżkę akcyzy na lekki olej opałowy.

Projekt oprócz rozwiązań związanych z pomocą dla kredytobiorców zakłada też dostosowanie polskich przepisów do rozwiązań UE dotyczących działalności platform crowdfundingowych, tj. takich, które służą finansowaniu społecznościowemu dla przedsięwzięć gospodarczych. Działalność platform crowdfundingowych zostanie uregulowana, a nadzór nad nimi obejmie Komisja Nadzoru Finansowego.

Dzięki projektowanej noweli mają zyskać małe i średnie przedsiębiorstwa, w szczególności start-upy. Podniesione zostaną dla nich limity, które pozwolą pozyskiwać im większy kapitał, np. na inwestycje.

