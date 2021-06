Sejm: Projekt noweli o gospodarce nieruchomościami Skarbu Państwa - do drugiego czytania

Sejmowe komisje infrastruktury oraz samorządu terytorialnego poparły we wtorek projekt noweli, który ma wzmocnić kontrolę nad prawidłowym gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. Po wprowadzeniu poprawek legislacyjnych i redakcyjnych projekt skierowano do drugiego czytania.

Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw ma wzmocnić nadzór wojewodów nad czynnościami dotyczącymi gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa realizowanymi m.in. przez starostów, którzy wykonują te zadania jako zlecone przez administrację rządową.

Zgodnie z projektem, starostowie mają sporządzać plany wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, które będą zatwierdzane przez wojewodów. Wojewoda będzie mógł żądać od starostów i innych organów przekazania informacji o nieruchomościach państwowych. Będzie mógł też zobowiązać starostę do podejmowania określonych czynności dotyczących nieruchomości należących do zasobu Skarbu Państwa, a jeśli starosta ich nie wykona, będzie mógł sam podjąć te działania w imieniu Skarbu Państwa.

Starosta będzie miał obowiązek przekazania nieruchomości na żądanie wojewody lub ministra na wskazany we wniosku cel.

Ponadto, w projekcie zrezygnowano z ustalania oraz ogłaszania standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych przez organ państwowy. Standardy mają być, podobnie jak w innych krajach, domeną środowiska zawodowego.

Podczas pierwszego czytania projektu na posiedzeniu komisji wiceminister rozwoju, pracy i technologii Robert Tomanek tłumaczył, że proponowane przepisy dotyczą stosunkowo niewielkiego zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, który stanowi ok. kilku proc. całego zasobu państwowego. Nie dotyczą natomiast gruntów leśnych, rolnych lub zajętych przez wody, czyli większej części zasobów nieruchomości SP.

Tomanek poinformował, że projekt ma odformalizować procedury uzyskiwania przez starostów zgody wojewody na dokonanie czynności prawnej dotyczącej nieruchomości SP. "Nowela znosi zbędne wymogi przedkładania operatu szacunkowego w przypadku wniosku o zgodę na zawarcie umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia nieruchomości. Po drugie, dookreśla koszty związane z korzystaniem z nieruchomości oddanych w trwały zarząd. Dotychczasowa praktyka gospodarowania tymi nieruchomościami wskazuje, że konieczne jest doprecyzowanie przepisów określających obowiązki jednostek organizacyjnych sprawujących trwały zarząd" - mówił. Dodał, że te jednostki zostaną wyposażone w kompetencje do działania w sprawach dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, a w przypadku przekształcenia tego prawa - w sprawach opłaty przekształceniowej.

Projekt ma też ustabilizować sytuację prawną najemców, dzierżawców i podmiotów korzystających na podstawie użyczenia nieruchomości. "Obecnie wygaśnięcie trwałego zarządu pociąga za sobą rozwiązanie umów najmu, dzierżawy lub użyczenia, co niekorzystnie wpływa na prawa i obowiązki najemców, dzierżawców lub innych podmiotów. Proponujemy, by nowy trwały zarządca mógł wstąpić w stosunek cywilno-prawny nawiązany przez jego poprzednika, co powinno wpłynąć na stabilizację prawa najemców i dzierżawców" - wskazał wiceminister.

Podczas dyskusji Konrad Frysztak (KO) ocenił, że projekt próbuje jeszcze bardziej ingerować w uprawnienia starostów, nakłada też nowe obowiązki na starostwa bez zapewnienia dodatkowego finansowania. Wiesław Buż (Lewica) wyraził obawy o zmiany dotyczące standardów zawodowych rzeczoznawców. Z kolei Dobromir Sośnierz (Konfederacja) dopytywał o powód zbierania danych o nieruchomościach SP.

Tomanek wyjaśnił, że standardy pracy rzeczoznawców ogłaszane przez organ państwowy nie były wiążące, więc po nowelizacji przepisów nic w tej kwestii się nie zmieni. Podkreślił, że zasób nieruchomości SP jest własnością publiczną, a sprawozdawczość na ten temat nie była dotąd zadowalająca. "Właściciel powinien mieć precyzyjną informację o swoim majątku, niezależnie, czy jest to właściciel prywatny, czy Skarb Państwa" - powiedział wiceszef MRPiT.

Do projektu wprowadzono poprawki redakcyjne, legislacyjne i uściślające zaproponowane przez Biuro Legislacyjne Sejmu. Pracownicy Biura zasugerowali też przygotowanie poprawek na drugie czytanie, wskazując m.in. na potrzebę stworzenia przepisu przejściowego.

Ustawa miałaby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

