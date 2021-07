Sejm: Projekt noweli o gospodarce nieruchomościami Skarbu Państwa wraca do komisji

Projekt nowelizacji, który ma wzmocnić kontrolę nad prawidłowym gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, wróci do sejmowej komisji infrastruktury oraz samorządu terytorialnego - podczas środowego czytania w Sejmie zgłoszono do niego poprawki.

Chodzi o rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.

Jak mówiła poseł sprawozdawczyni ustawy Anna Paluch (PiS) uzasadniając konieczność wprowadzenia nowych przepisów, "wydaje się oczywiste, że właściciel nieruchomości wie, czym dysponuje (...), okazuje się jednak, że nie zawsze tak jest". "Wobec nieruchomości Skarbu Państwa, którymi w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zarządzają starostowie, a które stanowią kilka procent narodowego majątku, brak jest instrumentów prawnych zapewniających sprawowanie przez wojewodów nadzoru i kontroli" - wskazywała. Podkreślała, że projekt zmian uzyskał akceptację Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Grzegorz Lorek w imieniu PiS poinformował, że jego klub popiera projekt, gdyż gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa wymaga usprawnienia, a wojewodowie potrzebują narzędzi, by sprawować skuteczny nadzór nad realizacją zadań przez jednostki samorządu terytorialnego. Wniósł on także cztery poprawki do projektu, które - jak mówił - mają na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych i dodanie przepisu przejściowego.

Z kolei Konrad Frysztak (KO) pozytywnie ocenił uzgodnienie projektu z KWRiST. Podkreślił jednak, że niektóre przepisy dotyczące darowizn budzą wątpliwości, gdyż są potencjalnie korupcjogenne. Kwestionował także niektóre propozycje zwiększające możliwość ingerencji wojewodów w zadania wykonywane przez starostów, a opłaty dotyczące trwałego zarządu ocenił jako "nadmierne".

Również Wiesław Buż (Lewica) odniósł się m.in. do propozycji przepisów precyzujących kwestie darowizny oraz wymagań wobec rzeczoznawców dokonujących wyceny nieruchomości. Ocenił, że uchwalenie przepisów usprawni proces gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, więc klub Lewicy go poprze.

Stefan Krajewski z klubu parlamentarnego Koalicja Polska podkreślał natomiast, że projekt jest kolejnym dowodem nieufności wobec starostów i prowadzi do sytuacji, w której "wojewoda, co zechce z daną nieruchomością zrobić, to zrobi". Jego zdaniem, chodzi o to, że starostowie reprezentują różne opcje polityczne, podczas gdy wojewodowie są pod kontrolą rządzących. Zadeklarował, że mimo wszystko jego klub poprze projekt.

Hanna Gill-Piątek z Polski 2050 zwróciła uwagę, że przepisy nie precyzują sposobu, w jaki wojewodowie mają wydawać polecenia starostom i prowadzą do "ręcznego sterowania starostą przez wojewodę". Podobnie jak poprzednicy zwróciła także uwagę, iż zaproponowane przepisy dotyczące darowizny pozwalają w praktyce na prywatyzowanie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Jak mówiła, jej koło proponuje do projektu poprawki i od ich przyjęcia uzależnia jego poparcie.

Krzysztof Bosak z koła Konfederacji przyznał, że w samorządach może dochodzić do nieprawidłowości jeśli chodzi o gospodarowanie nieruchomościami, ale ocenił, że kompetencje wojewodów mogły zostać nadmiernie rozszerzone.

Odpowiadając na uwagi posłów wiceminister rozwoju, technologii i pracy Anna Kornecka podkreśliła, że zmiany są odpowiedzią na wnioski organów administracji rządowej i samorządowej oparte o praktykę stosowania przepisów, a zmiany w relacjach starosty i wojewody wynikają m.in. z raportów NIK. Dodała, że w zmianach chodzi o wzmocnienie współpracy pomiędzy starostami i wojewodami. Podkreślała, że proponowane przepisy dotyczą stosunkowo niewielkiego zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, który stanowi około kilku procent całego zasobu państwowego. Nie dotyczą natomiast gruntów leśnych, rolnych lub zajętych przez wody, czyli większej części zasobów nieruchomości SP.

Odnosząc się do kwestii darowizny powiedziała, iż "pomiędzy zasobami publicznymi cel darowizny z natury rzeczy może być bardziej elastyczny, gdyż organy publiczne wykonują jedynie cele publiczne, więc nie ma tutaj ryzyka przeznaczenia na jakiś inny, nieprzewidziany przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami cel".

W związku ze zgłoszonymi podczas drugiego czytania poprawkami, projekt skierowano ponownie do komisji infrastruktury oraz samorządu terytorialnego.

Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw ma wzmocnić nadzór wojewodów nad czynnościami dotyczącymi gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa realizowanymi m.in. przez starostów, którzy wykonują te zadania jako zlecone przez administrację rządową.

Zgodnie z projektem, starostowie mają sporządzać plany wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, które będą zatwierdzane przez wojewodów. Wojewoda będzie mógł żądać od starostów i innych organów przekazania informacji o nieruchomościach państwowych. Będzie mógł też zobowiązać starostę do podejmowania określonych czynności dotyczących nieruchomości należących do zasobu Skarbu Państwa, a jeśli starosta ich nie wykona, będzie mógł sam podjąć te działania w imieniu Skarbu Państwa.

Starosta będzie miał obowiązek przekazania nieruchomości na żądanie wojewody lub ministra na wskazany we wniosku cel.

Ponadto, w projekcie zrezygnowano z ustalania oraz ogłaszania standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych przez organ państwowy. Standardy mają być, podobnie jak w innych krajach, domeną środowiska zawodowego.

Według autorów, projekt ma odformalizować procedury uzyskiwania przez starostów zgody wojewody na dokonanie czynności prawnej dotyczącej nieruchomości SP. Jak uzasadniają, nowela znosi zbędne wymogi przedkładania operatu szacunkowego w przypadku wniosku o zgodę na zawarcie umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia nieruchomości. Ponadto, dookreśla koszty związane z korzystaniem z nieruchomości oddanych w trwały zarząd.

Projekt ma też ustabilizować sytuację prawną najemców, dzierżawców i podmiotów korzystających na podstawie użyczenia nieruchomości. Jak argumentuje MRTiP, obecnie wygaśnięcie trwałego zarządu pociąga za sobą rozwiązanie umów najmu, dzierżawy lub użyczenia, co niekorzystnie wpływa na prawa i obowiązki najemców, dzierżawców lub innych podmiotów, a według nowych przepisów nowy trwały zarządca będzie mógł wstąpić w stosunek cywilno-prawny nawiązany przez jego poprzednika, co powinno wpłynąć na stabilizację prawa najemców i dzierżawców.

