Sejm: Projekt noweli o zwiększeniu budżetu Kolej Plus do ponad 11 mld zł wraca do komisji

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP, który zakłada m.in. zwiększenie budżetu programu Kolej Plus z 5,6 mld zł do ponad 11 mld zł, powróci do sejmowej komisji infrastruktury. W środę złożono do niego poprawkę.

Poprawka do rządowego projektu nowelizacji ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP została zgłoszona przez Koło Parlamentarne Polska 2050; zakłada ona powiększenie budżetu programu Kolej Plus o kolejne 0,5 mld zł.

"Składamy poprawkę, która zmierza do tego, aby w roku 2022, 2023 i w roku 2025 limit papierów skarbowych, które mogą zostać przekazane na inwestycje, wzrósł o łącznie 0,5 mld zł, i to jest poprawka, którą składam" - powiedział w środę poseł Mirosław Suchoń (Polska 2050)

Zwiększenie budżetu programu Kolej Plus z 5,6 mld zł do ponad 11 mld zł umożliwi dofinansowanie 34 projektów inwestycyjnych zamiast planowanych wcześniej 17. Chodzi o realizację inwestycji liniowych - tj. modernizację lub budowę nowych linii kolejowych, w tym mijanek czy łącznic kolejowych. Program będzie realizowany do 2028 r.

Celem programu Kolej Plus jest uzupełnienie istniejącej sieci o połączenia kolejowe miejscowości powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi. Chodzi także o miejscowości, które mają dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia.

Program jest skierowany przede wszystkim do jednostek samorządu i związków metropolitalnych, które są zainteresowane rozwojem infrastruktury kolejowej na swoim terenie przy uwzględnieniu potrzeb komunikacyjnych mieszkańców.

Projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" zakłada też, że podwyższony zostanie kapitał zakładowy PKP Polskich Linii Kolejowych (PLK).

Planowane nowe przepisy przewidują usprawnienie procesu wnoszenia przez Polskie Koleje Państwowe SA (PKP) do spółki PKP PLK składników majątkowych, które potrzebne są do prowadzenia działalności dotyczącej zarządzania infrastrukturą kolejową. Chodzi o umożliwienie PKP SA przekazania PLK linii kolejowych znajdujących się na gruntach o uregulowanym stanie prawnym, ale wymagających przeprowadzenia podziałów nieruchomości.

Projekt noweli zakłada, że Minister Finansów będzie mógł także przekazywać w danym roku kalendarzowym na rzecz PLK dodatkowe skarbowe papiery wartościowe. Według projektodawców rozwiązanie to pozwoli elastycznie reagować na zwiększone zapotrzebowanie na środki niezbędne do realizacji inwestycji w poszczególnych latach.

Nowela zakłada też umożliwione finansowanie akcjami PLK zobowiązań podatkowych dotyczących podatku CIT.

