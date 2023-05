Sejm: Projekt noweli ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich ponownie skierowany do Komisji Obrony Narodowej

W związku z poprawkami do rządowego projektu ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich, w czwartek Sejm skierował go ponownie do komisji. Nowela ma umożliwić użycie sił zbrojnych przeciwko zagrożeniom terrorystycznym wobec infrastruktury energetycznej na morzu, w tym gazociągowi Baltic Pipe.

Sejm przeprowadził w czwartek drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich oraz niektórych innych ustaw. Jak uzasadniono, potrzeba wprowadzenia projektowanych rozwiązań wynika m.in. z konieczności zapewnienia Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej możliwości skutecznego oddziaływania na zagrożenia terrorystyczne z morza i powietrza.

Poparcie dla zmian zapowiedziały kluby: Prawo i Sprawiedliwość, Lewica, Koalicja Polska i Polska 2050.

"Brak precyzyjnych przepisów prawnych umożliwiających użycie Sił Zbrojnych RP w celu neutralizacji zagrożeń przy jednoczesnym braku możliwości zastosowania innych środków powoduje, że państwo może być podatne na zagrożenia terrorystyczne. Obowiązujące przepisy nie zapewniają w wystarczający sposób bezpieczeństwa prawnego dowódcom i żołnierzom podejmującym działania w ramach neutralizacji zagrożeń" - powiedział poseł Leszek Kowalczyk przedstawiając stanowisko klubu PiS.

Czesław Mroczek (KO) ocenił, że zmiana nie daje właściwej odpowiedzi na zagrożenia. Jego zdaniem najpierw powinien być wymyślony wojskowy system reagowania, a dopiero później przełożony na model prawny. "Pora przyjąć do wiadomości, że rakieta spadła w Przewodowie i rakieta spadła pod Bydgoszczą. My jako opozycja jesteśmy za tym, żeby dać wojsku polskiemu skuteczne narzędzia na zwalczanie tych zagrożeń i z morza i z powietrza" - powiedział.

Michał Urbaniak (Koło Poselskie Konfederacja) poinformował o wniesieniu poprawki. Zakłada ona, że w sytuacji ewentualnego zagrożenia, kluczowe decyzje powinien podejmować Prezydent RP, a nie minister obrony narodowej. "Dziś obraz bezpieczeństwa Polski, to jest ukraińska rakieta w Przewodowie, rosyjska w Bydgoszczy, białoruski balon (…), tak to wyglądać nie może" - powiedział Urbaniak.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz wyjaśnił, że "w sytuacji wojny to prezydent jest tym kluczowym, który podejmuje wszelakie decyzje, również wyznaczając naczelnego dowódcę, który obejmuje wszelkie obowiązki związane z obroną RP." "W tym obszarze nic się nie zmienia. Ta ustawa dotyczy wyłącznie sytuacji w czasie pokoju" - poinformował.

Podkreślił też, że ma nadzieję, iż "zapisy tej ustawy nigdy nie będą użyte w sposób realny, bo to by się wiązało z tym, że RP zostały zaatakowane przez terrorystów".

W związku z poprawkami projekt noweli ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich ponownie skierowano do Komisji Obrony Narodowej.

W maju br. Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez resort obrony projekt nowelizacji ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich. Autorzy projektu uzasadnili, że przepisy te mają zapewnić polskiemu wojsku możliwość skutecznego oddziaływania na zagrożenia terrorystyczne z morza i powietrza, których nie można zneutralizować środkami pozostającymi w dyspozycji ministra spraw wewnętrznych.

Proponowane przepisy przewidują umożliwienie użycia sił zbrojnych przeciwko zagrożeniom terrorystycznym wobec infrastruktury energetycznej na morzu w tym: gazociągowi Baltic Pipe i innym, obiektom i instalacjom zapewniającym dostęp do portów, morskim farmom wiatrowym, podmorskim sieciom elektroenergetycznym i światłowodowym.

Zgodnie z proponowanymi zmianami, znowelizowany ma zostać przepis uprawniający ministra obrony narodowej do wydania decyzji o zatopieniu wrogiego statku lub obiektu pływającego będącego zagrożeniem terrorystycznym. Projektowana ustawa uszczegóławia te przepisy. Szef MON w swojej decyzji ma określać oddziały, które będą miały neutralizować zagrożenie terrorystyczne oraz środki, które mają zostać do tego użyte. Podkreślono przy tym, że rozwiązanie to jest przewidziane wyłącznie na wyjątkowe sytuacje, gdy nie będzie już żadnych innych możliwości reagowania.

W projekcie przewidziano, że stosowanie niezbędnych środków przymusu bezpośredniego będzie następować w taki sposób, aby zminimalizować zagrożenie dla osób postronnych, wyrządzić możliwie najmniejszą szkodę osobom, przeciwko którym środki zostały użyte oraz ograniczyć zniszczenie wrogiego statku lub obiektu pływającego, innych statków oraz infrastruktury portowej. W nowych przepisach wskazano też, że obszar prowadzenia działań antyterrorystycznych na morzu ma zostać rozszerzony na całość polskich obszarów morskich.

Proponowana nowela reguluje też postępowanie w przypadku ataku terrorystycznego z użyciem obcego cywilnego statku powietrznego. Zgodnie z przyjętymi przez rząd przepisami, będzie można go zniszczyć. Projekt zakłada też, że na terenie basenu portowego w Świnoujściu powstanie stała baza Straży Granicznej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl