Sejm: Projekt noweli ustawy o podatku akcyzowym ponownie do komisji

Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw po drugim czytaniu w Sejmie trafić ma ponownie do sejmowej Komisji Finansów Publicznych w związku ze zgłoszeniem poprawki.

Poprawka, którą ma się zająć komisja finansów, została zgłoszona przez posła Andrzeja Szlachtę (PiS) w środę podczas drugiego czytania projektu. Sam poseł nie wyjaśnił jednak, co poprawka zawiera; określił ją jedynie jako "małą".

Podczas wtorkowego posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych posłowie wnieśli o wydłużenie niepobierania podatku od sprzedaży detalicznej paliw. Projekt wydłużenia do 30 czerwca przyszłego roku zawieszenia poboru podatku od sprzedaży detalicznej paliw silnikowych zakłada jedna z poprawek zaproponowanych przez komisję. Obecnie zawieszenie poboru podatku od sprzedaży detalicznej paliw obowiązuje do końca tego roku.

Posłowie we wtorek zaproponowali ponadto poprawkę, która dotyczy ustawy o komornikach sądowych i umożliwia im dostęp do informacji objętych tajemnicą skarbową za pośrednictwem urzędu skarbowego. Uwzględniono w niej konieczność automatycznej weryfikacji tożsamości komorników za pośrednictwem list i wykazów prowadzonych w formie elektronicznej przez Krajową Radę Komorniczą.

Pozostałe kilkanaście poprawek zaproponowanych do projektu nowelizacji przez komisję miało charakter legislacyjny, językowy, porządkujący i doprecyzowujący.

Głównym celem projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym jest ograniczenie obowiązków administracyjnych i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej.

Według resortu finansów najważniejszymi rozwiązaniami ujętymi w projekcie są uproszczenia dla podmiotów produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w zakresie ewidencji, zniesienie obowiązku wydawania certyfikatów małego producenta napojów alkoholowych oraz wydłużenie do 31 grudnia 2029 r. zwolnienia od akcyzy dla hybrydowych samochodów osobowych typu plug-in o pojemności silnika spalinowego nie większej niż 2000 cm sześc. Dotychczas zwolnienie to obowiązywać miało do końca 2022 r.

Poza tym w projekcie zostały zawarte zapisy rozszerzające krąg podmiotów uprawnionych do zwrotu opłaty paliwowej oraz zwiększające katalog przypadków, w których można o taki zwrot występować. Projekt wprowadza możliwość m.in. płacenia zobowiązań podatkowych przy użyciu Blika (będzie to możliwe np. w e-Urzędzie Skarbowym) oraz wydłuża możliwość korzystania ze starego typu kas fiskalnych do końca 2023 r.

Projekt zakłada ponadto wprowadzenie uproszczeń dla podmiotów, które produkują energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii.

