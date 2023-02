Sejm: Projekt noweli ustawy o postępowaniu egzekucyjnym wróci do komisji finansów

Sejm ponownie skierował w środę do dalszych prac w komisji finansów projekt nowelizacji o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Posłowie w trakcie drugiego czytania projektu zgłosili bowiem do niego poprawki.

W środę w Sejmie przedstawiono sprawozdanie sejmowej Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. W trakcie debaty posłowie zgłosili poprawki do projektu, których nie omówiono, w związku z czym Sejm zdecydował o ponownym skierowaniu go do komisji finansów w celu ich rozpatrzenia.

Projekt wiąże się z usprawnieniem działań dotyczących wszczęcia i prowadzenia egzekucji administracyjnej oraz zwiększenia jej efektywności oraz wprowadzenia rozwiązań, które umożliwiają przymusowe dochodzenie należności związanych z podatkiem VAT, rozliczanym w procedurach szczególnych.

W trakcie drugiego czytania poseł sprawozdawca Adam Gawęda (PiS) poinformował, że na wtorkowym posiedzeniu komisji finansów zgłoszono dziewięć poprawek do projektu; komisja zarekomendowała przyjęcie sześciu.

Jedna z przyjętych przez komisję poprawek ma pozwolić piekarniom i cukierniom na skorzystanie z obniżonej stawki za gaz do 200,17 zł za MWh.

"Proponujemy wprowadzenie do końca bieżącego roku, czyli do 2023 r. maksymalnej ceny gazu ziemnego dla piekarni, podobnie, jak to miało miejsce w przypadku odbiorców wrażliwych" - powiedział w środę Gawęda. Jak dodał, pomoc ta będzie pomocą de minimis.

W ocenie skutków regulacji projektu podano, że nowelizacja jest konieczna m.in. ze względu na "brak możliwości przymusowego dochodzenia należności z tytułu podatku od towarów i usług rozliczanego w procedurze szczególnej od podatnika, którego miejscem zamieszkania lub siedziby, a co za tym idzie państwem identyfikacji, jest inne państwo niż Polska i w tym państwie identyfikacji została złożona deklaracja".

Jak wskazano w OSR, projektowana ustawa przewiduje dodanie do katalogu dokumentów stanowiących podstawę egzekucji administracyjnej również deklaracji wykazującej należność pieniężną z tytułu podatku od towarów i usług złożonej w państwie członkowskim identyfikacji. Zaproponowano również wyłączenie uzależnienia wszczęcia egzekucji administracyjnej od obowiązku zamieszczania w tych deklaracjach pouczenia, że stanowią one podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

W projekcie znalazła się także zmiana definicji wynagrodzenia za pracę.

"Zaproponowana w projekcie ustawy zmiana definicji wynagrodzenia za pracę będzie obejmowała wynagrodzenia za pracę oraz z innych umów zawartych przez pracodawcę i zobowiązanego, także w okresie 12 miesięcy od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wypłacane przez pracodawcę. Wierzytelności powtarzające się, które stanowią jedyne źródło dochodu zobowiązanego będącego osobą fizyczną, będą podlegały egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy" - wyjaśniono w OSR.

Projekt zakłada także usprawnienie korzystania z Rejestru Należności Publicznoprawnych poprzez umożliwienie automatycznego uzyskiwania danych przez podmioty uprawnione oraz rezygnacji z pisemnej formy upoważnienia osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej do uzyskania jej danych.

"W celu uproszczenia etapu wszczęcia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego obowiązków o charakterze pieniężnym przewiduje się rezygnację z nadawania klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej i przyjęciu zarządzenia zabezpieczenia do wykonania. Ponadto umożliwia się automatyczną weryfikację danych zawartych w tytule wykonawczym z danymi zawartymi w KRS" - podano w OSR.

