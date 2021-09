Sejm: Projekt noweli ustawy o ruchu drogowym - do dalszych prac w komisji

Sejm skierował w czwartek do dalszych prac w sejmowej komisji infrastruktury projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Posłowie zgłosili do niego poprawki. Projekt wprowadza m.in. e-learning kierowców oraz nowy dokument - kartę kwalifikacji.

W czwartek w Sejmie odbyło się sprawozdanie komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Jak przekazała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, w związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono poprawki do projektu ustawy, Sejm skierował go ponownie do dalszych prac w sejmowej komisji infrastruktury.

Poprawkę zgłosił m.in. poseł PiS Jerzy Paul.

"Po odbytej dyskusji na komisji infrastruktury, wychodząc naprzeciw wnioskom złożonym przez Ośrodki Szkolenia Kierowców, Klub PiS składa poprawkę" - powiedział.

Czytając uzasadnienie poprawki, wyjaśnił, że dotyczy ona "uproszczenia procedury poprzez likwidację zgody oraz wymogów niezbędnych do jej uzyskania na prowadzenie szkolenia w formie nauczania na odległość, z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu". Jak mówił poseł, do prowadzenia zajęć w formie e-learningu "nie będzie potrzebna żadna zgoda, decyzja, a będzie wymagany trzyletni staż prowadzenia ośrodka szkolenia w transporcie drogowym". "Każdy ośrodek po spełnieniu tego warunku, będzie mógł prowadzić e-learning" - dodał.

Poprawki złożył także Mirosław Suchoń (Polska 2050). Jak tłumaczył poseł, jedna z nich dotyczy możliwości przedstawienia przez kierowcę dokumentów dotyczących jego kwalifikacji zawodowej w sytuacji, gdyby wojewodowa czy nadzór pedagogiczny powziął informację o tym, że być może doszło do nieprawidłowości w trakcie procesu szkolenia. "Dzisiaj rząd proponuje, żeby z miejsca ten kierowca tracił uprawnienia. To jest absolutnie nieproporcjonalne. Dlatego proponujemy, aby był okres co najmniej 30 dni na dostarczenie dowodów potwierdzających odbycie tego szkolenia" - argumentował poseł.

Kolejne zaproponowane przez posła Suchonia poprawki mają na celu usunięcie wymogu posiadania na własność pojazdu przez ośrodek szkolenia, a także zmian w zakresie kwalifikacji instruktorów.

W trakcie drugiego czytania wiceminister infrastruktury Rafał Weber przekazał, że poprawka złożona przez PiS jest "pozytywnym rozwiązaniem".

Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem kierowcy zawodowi będą mieli możliwość odbycia kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu (e-learning).

Ustanowiony zostanie nowy dokument - będzie to karta kwalifikacji kierowcy potwierdzająca uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Rozwiązanie to będzie dotyczyć tych osób, którym nie można wydać prawa jazdy ze względu na niespełnienie warunku zamieszkania na terytorium Polski.

Projekt wprowadza m.in. cyfryzację obiegu dokumentów, co ma podnieść jakość szkoleń kierowców zawodowych, uniemożliwić ich nielegalne skracanie czy podrabianie zaświadczeń.

Regulacja ma umożliwić weryfikację danych o kierowcach polskich i zagranicznych w czasie kontroli drogowej przez policję, na podstawie sieci wymiany informacji o prawach jazdy.

Projekt wprowadza także możliwość cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej. Ma to następować po stwierdzeniu przez wojewodę wydania świadectwa niezgodnie ze stanem faktycznym. Rozszerza także zakres danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców o m.in. świadectwa kwalifikacji zawodowej, które zostały cofnięte.

Testy kwalifikacyjne proponuje się przenieść do wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. W projekcie przewiduje się też zwolnienie kierowców z konieczności wykonywania nadmiarowych badań lekarskich i psychologicznych.

